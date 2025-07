IKEA e Svea Solar insieme: arrivano in Italia pompe di calore e colonnine per la ricarica elettrica

In un passo significativo verso un futuro più sostenibile, IKEA ha annunciato il lancio di nuove soluzioni energetiche rinnovabili nel mercato italiano, in collaborazione con il partner Svea Solar. Questa partnership mira a fornire ai consumatori italiani strumenti innovativi per migliorare l’efficienza energetica delle loro case e supportare una mobilità più sostenibile.

Il cuore dell’iniziativa si concentra su due prodotti chiave: pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento domestico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Queste soluzioni sono pensate per facilitare la transizione verso un modello energetico più pulito ed efficiente.

Secondo i dati dell’International Energy Agency, le pompe di calore potrebbero avere un ruolo decisivo entro il 2030, coprendo oltre la metà del fabbisogno globale di riscaldamento residenziale. L’Italia, oggi, è già il secondo paese in Europa per numero di pompe di calore, e la loro adozione è in crescita continua. Sul fronte della mobilità, il mercato italiano ha registrato circa 34.709 nuove immatricolazioni di veicoli elettrici nei primi sei mesi del 2024, un chiaro segnale della crescente necessità di infrastrutture di ricarica più diffuse.

IKEA e Svea Solar si sono impegnati a rendere questi prodotti energetici accessibili e facili da installare. Il processo di acquisto è concepito per essere semplice e trasparente: i clienti possono accedere ai servizi tramite il sito IKEA o direttamente in negozio. Dopo aver compilato un modulo online, i clienti saranno contattati da un consulente Svea Solar che offrirà assistenza personalizzata e supporto nelle fasi di sopralluogo e installazione.

Queste soluzioni si integrano perfettamente con i pannelli solari di IKEA già disponibili in Italia dall’anno scorso. Abbinare un impianto fotovoltaico a questi nuovi prodotti permette di ridurre notevolmente le spese energetiche, oltre che di fare bene all’ambiente