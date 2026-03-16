Il 26 giugno i SEX PISTOLS feat. FRANK CARTER arrivano a PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

L’estate 2026 a Milano promette scintille: il Parco della Musica di Milano, l’area spettacoli immersa nel verde a Segrate, annuncia due nuovi imperdibili appuntamenti che renderanno ancora più ricco il suo calendario live. Il 26 giugno arriveranno i Sex Pistols feat. Frank Carter, mentre il 28 giugno sarà la volta di A Day To Remember con special guest Grandson e Vianova.

Il progetto, nato dalla collaborazione con Unipol Arena, continua a distinguersi come una delle realtà live più interessanti d’Italia. Dopo il successo della sua prima edizione, che ha ospitato concerti memorabili come quelli di Massive Attack e Smashing Pumpkins, la stagione 2026 si prepara a offrire un’esperienza ancora più ampia e trasversale, spaziando dal pop al rock, dall’elettronica all’hip-hop.

I Sex Pistols feat. Frank Carter porteranno sul palco la combinazione esplosiva dell’eredità punk e dell’energia contemporanea: insieme ai membri storici Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock, Frank Carter sarà la voce di un evento destinato a segnare l’estate milanese. Le prevendite saranno disponibili dal 26 marzo alle ore 10.00 sui circuiti abituali.

Due giorni dopo toccherà alla band americana A Day To Remember, nome di punta della scena pop punk internazionale. Con un suono che unisce punk e metalcore, la formazione statunitense si distinguerà per l’intensità e la capacità di trasformare ogni performance in uno spettacolo imprevedibile. Ad accompagnarli ci saranno Grandson, il cantautore canadese dalla forte impronta politica e ironica, e Vianova, band metalcore berlinese che promette una serata a tutto volume e adrenalinica.

Il Parco della Musica di Milano si estende su 70.000 metri quadrati nei pressi di Linate, con due palchi principali, “Arena” e “Garden”. Gli spazi sono progettati per garantire un’esperienza modulabile, con posti sia in piedi che a sedere, e numerosi punti ristoro accessibili anche a chi non partecipa ai concerti. L’area ospiterà inoltre food truck, store di merchandising e sistemi di pagamento cashless per rendere l’esperienza del pubblico moderna e fluida.

Il cartellone 2026 è già una rassegna imponente e variegata: TLC (15 giugno), Bad Omens (16 giugno), The Flaming Lips (17 giugno), Halsey (24 giugno, unica data italiana), Garbage con Destroy Boys (25 giugno, unica data italiana), Gloria Gaynor (29 giugno, unica data italiana), Mac DeMarco (30 giugno), 5ive (8 luglio, unica data italiana), Boy George & Culture Club (9 luglio, unica data italiana), Belle and Sebastian (12 luglio), Vulfpeck (13 luglio, unica data italiana), Pixies (14 luglio, unica data italiana), Caparezza (15 luglio), I Cani (21 luglio), Lorde (23 luglio, unica data italiana), Hollywood Vampires (1 settembre), Gemitaiz (7 settembre), Negramaro (8 settembre) e Mannarino (11 settembre).

Tra musica e natura, il Parco della Musica conferma anche il suo impegno per l’ambiente e la sostenibilità, incoraggiando l’uso di mezzi ecologici come biciclette e trasporti pubblici, mettendo a disposizione 3.000 parcheggi prenotabili online per ridurre le code e le emissioni.

L’estate milanese 2026 si prepara dunque a un’esplosione di suoni e generi, con il Parco della Musica di Milano che si conferma il cuore pulsante della scena live italiana.