Irlanda fuori dai sentieri battuti: 10 rifugi dove vivere la vera lentezza

In Irlanda la vera ricchezza è il tempo che ci si concede per rallentare. Fra paesaggi maestosi e angoli incontaminati nascono dieci rifugi unici, perfetti per chi cerca un nuovo equilibrio tra corpo e mente, lontano dalla frenesia. Questi luoghi, sparsi nelle regioni più affascinanti dell'isola, permettono di cogliere l'essenza della natura irlandese attraverso esperienze autentiche dove quiete e bellezza sono parte integrante del soggiorno.



Immersi nello splendido paesaggio irlandese trovano una perfetta collocazione rifugi fuori dai sentieri battuti dove la quiete e la bellezza diventano gli alleati ideali per un nuovo rigenerante equilibrio tra il corpo e la mente: luoghi speciali per apprezzare il senso profondo di un ritmo più lento e il valore del disconnettersi, condizione chiave per incontrare territori e persone.



Il viaggio inizia nel Donegal, dove Breac.House domina sull'Oceano Atlantico, un bed & breakfast che reinventa il lusso in senso discreto, tra materiali locali e rituali di benessere come sauna e bagni alle alghe. Nel Connemara, Fernwood offre eco-rifugi raffinati pensati per aprire agli ospiti il cuore della natura, con opzioni tra cupole sugli alberi, case su palafitte e cottage in pietra, a due passi da sentieri e una sauna a bordo lago.



The Cabin, nella Blackwater Valley della contea di Waterford, è un rifugio off-grid dove la serenità è assicurata, perfetto anche per chi viaggia con il proprio cane, circondato da boschi e panorami spettacolari. Se si desidera una vera disconnessione analogica, le capanne di Samsú, tra Westmeath e Wicklow, propongono semplicità, vasche all'aperto e immersione nei boschi pur restando a meno di un'ora da Dublino.



Cabú by the Lakes, nel Killykeen Forest Park, sulle rive di Lough Oughter, unisce l'atmosfera delle baite in legno ai servizi esclusivi tra attività acquatiche, bagni di foresta, trattamenti wellness e relax in sauna o nei bagni giapponesi. FinnLough, nelle verdi sponde dei laghi di Fermanagh, regala un percorso benessere tra acqua calda e fredda nel bosco, notti sotto le stelle in Bubble Dome trasparenti o cabine affacciate sulle acque.



Drumhierny Woodland Hideaway in Leitrim punta tutto su sostenibilità e benessere, con lodge nel bosco privati e un santuario all'aperto dove godere di vasche idromassaggio, trattamenti alle alghe e attività lungo la Shannon Blueway.



Nel cuore del Burren, Summerage offre un'esperienza di minimal chic rurale: un cottage restaurato, isolato tra muretti a secco, design raffinato e paesaggi che dialogano con l'anima dell'Irlanda più autentica. Lost Cottage, sulle montagne della contea di Kerry, accoglie con la sua estetica minimale e il fascino selvaggio di un paesaggio mozzafiato dove ogni finestra diventa un quadro vivente fatto di lago, montagne, cieli stellati e vento.



Infine Inis Meáin Stays, sulle Aran Islands, propone una vera immersione insulare con soluzioni abitative che fondono lusso discreto e genius loci, cestini di delizie locali e la possibilità di esplorare a piedi una delle isole più autentiche d'Europa.



Questi dieci luoghi incarnano una nuova idea di lusso: non ostentazione ma sintonia con l'ambiente, lontani dai cliché e capaci di restituire all'ospite il senso profondo di un ritmo più lento. Esperienze preziose, per regalarsi (o regalare) pura bellezza e la possibilità di riconnettersi davvero con se stessi attraverso la magia della natura irlandese.