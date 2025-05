Jasmine Paolini è la nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

Alfa Romeo ha annunciato che Jasmine Paolini, una delle stelle nascenti del tennis internazionale, è la nuova Brand Ambassador. Jasmine, con la sua tenacia ed energia, rappresenta i nobili valori della sportività italiana, avvicinando ulteriormente il brand alle nuove generazioni.

Nel 2024, Jasmine ha vissuto una stagione straordinaria vincendo il suo primo titolo WTA 1000 a Dubai e raggiungendo le finali del Roland Garros e di Wimbledon. Ha inoltre conquistato la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi, al fianco di Sara Errani, e ha guidato l’Italia alla vittoria nella Billie Jean King Cup. Questi traguardi hanno portato Jasmine a raggiungere la quarta posizione nel ranking mondiale, eguagliando il record italiano di Francesca Schiavone.

Alfa Romeo, con una storia di oltre 115 anni, è sinonimo di innovazione, eleganza e prestazioni sportive. Dal 1910, il marchio ha sostenuto talenti sportivi italiani, rafforzando il suo impegno come partner di atleti che condividono la passione per la sfida e lo stile italiano. In riferimento alla collaborazione, Cristiano Fiorio, responsabile di Alfa Romeo Marketing e Comunicazione global, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Jasmine nella famiglia Alfa Romeo. La sua energia e la sua passione per il tennis, unita alla sua determinazione a raggiungere nuovi traguardi, rappresentano il binomio perfetto dell’eccellenza, lo stesso che coltiviamo in Alfa Romeo da oltre un secolo. Siamo certi che questa collaborazione ispirerà una nuova generazione di appassionati di entrambi i mondi, quello sportivo e quello automobilistico, da sempre dominati dalla creatività e capacità italiana.”

Jasmine Paolini ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo ruolo: “Sono molto onorata di entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo con la quale condivido non solo la stessa passione per lo sport, ma anche l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo. Ho ritrovato nelle vetture Alfa Romeo la stessa cura per i dettagli e la medesima ricerca d’innovazione volta al raggiungimento delle massime prestazioni.”