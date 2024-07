JBL Rivoluziona l’audio-video con le Serie Stage 2 e MA

JBL, il rinomato marchio nel settore dell’audio, ha lanciato le nuove serie di diffusori Stage 2 e sintoamplificatori MA, progettati per soddisfare le esigenze di giovani, gamers, producer e appassionati di audio alla ricerca di un equilibrio perfetto tra design, prestazioni e prezzo.

Le nuove linee Stage 2 e MA presentano un design sorprendente e originale, caratterizzato da superfici a sbalzo per le casse e pannelli frontali in cristallo con un design unico per i sintoamplificatori. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, JBL continua a essere un punto di riferimento nella riproduzione del suono, e con queste nuove proposte si rivolge a un pubblico sempre più diversificato.

La serie Stage 2 offre 9 modelli di diffusori, tra cui opzioni da scaffale, da pavimento, centrali, Atmos e subwoofer da 300 o 500W, garantendo una vasta gamma di combinazioni per adattarsi a diverse esigenze e tasche. Dall’impianto minimo per TV a un sofisticato sistema Atmos a 9.2 canali, Stage 2 permette di personalizzare l’esperienza audio come mai prima d’ora.

Inoltre, i sintoamplificatori della serie MA, con 6 modelli diversificati per potenza, canali e prezzo, offrono un’ampia scelta per coloro che cercano un audio di alta qualità. Con potenze che vanno da 5X60W a 9X140W, i sintoamplificatori MA assicurano prestazioni elevate e una flessibilità di utilizzo ineguagliabile. Entrambe le linee di prodotto sono distribuite in Italia da Audiogamma e sono già disponibili sul mercato. I prezzi al pubblico per i diffusori della Serie Stage 2 variano da 399 € a 1398 €, mentre i diffusori della Serie MA sono in vendita da 599 € a 1999 €.

Con le serie Stage 2 e MA, JBL si conferma un leader nell’industria audio, offrendo soluzioni di alta qualità per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di audio e video.