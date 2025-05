JOHN LENNON e YOKO ONO: da giovedì 15 maggio al cinema “ONE TO ONE: JOHN & YOKO”

ONE TO ONE: JOHN & YOKO, il docufilm diretto dal regista premio Oscar Kevin Macdonald, sarà nelle sale italiane come evento speciale dal 15 al 21 maggio grazie a Nexo Studios. Questo atteso film offre un ritratto esilarante, potente e autentico della celebre coppia della controcultura, John Lennon e Yoko Ono, nel tumultuoso scenario degli anni ’70.

Ambientato all’inizio del decennio, il film segue Lennon e Ono mentre lasciano il Regno Unito per trasferirsi a New York, diventando figure chiave nell’attivismo politico e sociale. In quel periodo, furono coinvolti con personalità come Allen Ginsberg e Jerry Rubin e affrontarono sfide personali, come la ricerca della figlia di Yoko, Kyoko, e la sorveglianza dell’FBI. Con un’appartamento fedelmente ricreato per il film, si svelano le immagini della scena politica e sociale dell’epoca, tra la guerra in Vietnam e il Watergate, mescolate a pubblicità e jingle dell’epoca.

Il film combina esibizioni musicali, tra cui l’audio rimasterizzato del One to One Benefit Concert, curato da Sean Ono Lennon, e intimi filmati casalinghi. Offre registrazioni inedite di telefonate di John e Yoko con amici e collaboratori, fornendo una prospettiva unica su un periodo cruciale per la storia americana degli anni ’70.

Il produttore Peter Worsley rivela: «Kevin ci è sembrato una scelta perfetta: se guardi i suoi documentari su Bob Marley e Whitney Houston, è straordinario nel raccontare storie musicali in modo ampio. Kevin ed io ci siamo concentrati sul problema che su John e Yoko era già stato detto moltissimo. È stato lui a trovare un linguaggio narrativo originale per raccontare questa storia. Siamo stati d’accordo fin dall’inizio: non doveva essere un documentario lineare».

La produttrice Alice Webb aggiunge: «Non conosco nessun altro film che ritragga Yoko in modo tanto fedele. Il loro legame è chiarissimo: vederli sul palco insieme, osservare come si comportano. Storicamente è sempre stato “John… e Yoko”, come se lei fosse lì solo per supportarlo. Ma qui Yoko assume finalmente il ruolo che le spetta. […] Lei ha aiutato John a scoprire chi fosse, dopo i Beatles».

In concomitanza con l’uscita del documentario, Nexo Studios lancia una collaborazione con la Fondazione Luigi Rovati. Presentando il biglietto del cinema, sarà possibile accedere con tariffa ridotta al museo della fondazione e alla mostra “Echoes. Origini e rimandi dell’art rock britannico”. Questa esposizione gratuita a Milano esplora l’arte e la musica della Gran Bretagna degli anni ’60 e ’70, includendo pezzi dei Beatles, Pink Floyd e Genesis, e il video di Yoko Ono del 1968 **”Smile”**.

Con il suo mix di cinema, arte e storia, ONE TO ONE: JOHN & YOKO si presenta come un viaggio imperdibile nell’universo visivo e musicale di un’epoca che ha segnato il nostro immaginario collettivo. Distribuito esclusivamente per l’Italia da Nexo Studios, in collaborazione con Radio Capital e MYmovies, offre un’esperienza cinematografica unica, arricchita da contenuti che offrono nuove prospettive su figure che hanno rivoluzionato la cultura.