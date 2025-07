JOVA! LIVE! LOVE! di Jovanotti: il nuovo spettacolo disponibile in formato fisico

Lorenzo Jovanotti torna ad infiammare il panorama musicale con l’uscita di JOVA! LIVE! LOVE!, ora disponibile in formato triplo vinile e doppio CD grazie a Island Records/Universal Music Italia. Questa registrazione ufficiale racchiude l’energia travolgente del tour sold out PALAJOVA, il quale ha visto partecipare 591.123 spettatori in 54 date attraverso tutta Italia. Una celebrazione di musica, vita ed energia che ora può essere rivissuta ogni volta che si preme play.

Il disco ripercorre i grandi successi di Jovanotti, come L’Ombelico del Mondo, A Te, e Penso Positivo, insieme alle nuove tracce dell’album certificato disco d’Oro Il Corpo Umanovol.1, tra cui Un Mondo a Parte e Fuorionda. La tracklist di JOVA! LIVE! LOVE! include anche la speciale versione live di Occhi a Cuore, un brano nato dalla collaborazione con Dardust, che ha scalato le classifiche radiofoniche.

La qualità audio della registrazione è straordinaria, frutto del lavoro scrupoloso di Pino “Pinaxa” Pischetola al mixer, insieme a Lorenzo per ogni tappa del tour. Ogni voce, ogni battito del pubblico e ogni respiro del palco risplende in alta fedeltà. Sul palco, al fianco di Jovanotti, una band eccezionale ha aggiunto grande valore allo spettacolo, con musicisti come Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere e molti altri a completare un ensemble indimenticabile.

Inoltre, mentre Jovanotti continua a far vibrare i dancefloor con il nuovo singolo e videoclip Oceanica, è già stata annunciata una nuova data live unica: un bike concert esclusivo ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival. I biglietti per questo spettacolo unico, limitato a soli 5.000 partecipanti in bicicletta, sono andati esauriti in appena 34 minuti, dimostrando ancora una volta l’enorme impatto che l’artista ha sulla scena musicale.