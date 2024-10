Junior Ibrida debutta in tutti i concessionari italiani

Da oggi, la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida da 136CV è finalmente disponibile presso i rivenditori italiani per una prova su strada. Questa versione esclusiva rappresenta una sintesi perfetta tra sportività, tecnologia e comfort, valori insiti nel DNA del marchio Alfa Romeo. La Junior Ibrida si distingue per l’innovativa architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) che, con i suoi 136CV, offre un’esperienza di guida dinamica e efficiente.

Per chi cerca una potenza maggiore, Alfa Romeo propone anche la versione completamente elettrica da 156CV, garantendo così la piena libertà di scelta per i propri clienti. Che si tratti di preferenze di mobilità o gusti personali, Alfa Romeo mantiene il suo impegno a soddisfare ogni esigenza senza compromessi in termini di sportività ed efficienza.

La Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale non è solo potenza, ma anche tecnologia all’avanguardia. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW, integrato nel cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Questa configurazione, insieme all’inverter e alla centralina della trasmissione, garantisce la massima efficienza, consentendo un utilizzo in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo durante la guida urbana. In particolare, l’auto è in grado di viaggiare in elettrico non solo a basse velocità o durante le manovre di parcheggio, ma anche su percorsi extraurbani, a velocità fino a 150 km/h in condizioni di basso carico.

Anche dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida non delude. A dominare è la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, che esalta ulteriormente il design sportivo dell’auto. Questo dettaglio distintivo contribuisce a creare una connessione emotiva immediata tra uomo e macchina. Per Alfa Romeo, l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un prodotto che suscita emozione e coinvolgimento. Il marchio rimane fedele alla sua filosofia: vivere l’automobile con passione e dedizione.