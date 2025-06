KAROL G ha pubblicato l’album “TROPICOQUETA”

Conosciuta per il suo stile unico e il potere trasformativo della sua musica, KAROL G ha pubblicato il suo quinto album in studio intitolato “Tropicoqueta”. Questo progetto si presenta come un omaggio alle sue radici latine, un’infusione tra passato e presente, tradizione e moderno. Con oltre 26,9 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore, il disco si è rapidamente posizionato come uno dei lavori più attesi e apprezzati dalla critica musicale.

Pubblicato oggi, “Tropicoqueta” non è solo un semplice album musicale, ma un’opera d’arte che racconta storie attraverso ritmi e generi come vallenato, reggaetón, bachata, cumbia e mariachi. Ogni traccia è un viaggio distinto che amalgama elementi visivi, tropicali e ancestrali, rappresentando la quintessenza della cultura latina in modo audace e teatrale.

KAROL G, seguita da oltre 140 milioni di persone sui social media, si distingue non solo per la sua influenza musicale, ma anche per il suo forte impegno verso l’empowerment femminile. “Questo album è una lettera d’amore a ciò che siamo. A tutto ciò che sentiamo e all’infinito universo di cose che ci definiscono come latini”, ha dichiarato la cantante. “È quello che, per me, sarebbe la playlist perfetta. Un progetto in cui non potrei scegliere un brano preferito nemmeno se ci provassi”. L’album abbraccia la capacità delle donne di costruire e reclamare il proprio spazio artistico, trasformando vulnerabilità in potere.

Tra i collaboratori del progetto, si trovano nomi illustri come Eddy Lover, Feid, Greeicy, Manu Chao, Mariah Angeliq e Marco Antonio Solís. Ogni contributo approfondisce il legame con le radici culturali di KAROL G, mentre un cameo della leggenda Thalia e la produzione di Pharrell Williams amplificano l’incontro tra cultura latina e americana.

L’uscita di “Tropicoqueta” segue una serie di successi che hanno consolidato KAROL G come una forza dominante nella musica globale. Con sei Latin Grammy e un Grammy Award nel suo palmares, la cantante non solo domina le classifiche, ma continua a ridefinire la musica latinoamericana nel contesto mondiale. La sua influenza si estende anche al grande schermo con il documentario Netflix “Karol G: Mañana fue muy bonito”, che esplora la sua ascesa da Medellín alla celebrità.

Il disco è già disponibile in formato digitale e sarà in edizione fisica dal 26 settembre, con vari formati acquistabili in esclusiva online. KAROL G continua a celebrare l’autenticità e l’eredità latina, dimostrando che la musica è una lingua universale capace di unire e ispirare.