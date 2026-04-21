Karol G torna a Milano: unica data italiana del suo tour mondiale a San Siro nel 2027

Karol G annuncia il ritorno in Italia per un'unica imperdibile data: il 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano sarà protagonista assoluta con il suo Viajando Por El Mundo Tropitour. L'evento rappresenta un'occasione speciale per i fan della superstar colombiana che, dopo aver fatto la storia come prima headliner latina al Coachella 2026, porterà il suo potente show per la prima volta nel cuore della musica italiana.

La prevendita dei biglietti sarà disponibile su My Live Nation dalle ore 14:00 di mercoledì 29 aprile, mentre la vendita generale aprirà alle 14:00 di giovedì 30 aprile su tutte le principali piattaforme. RADIO 105 sarà media partner dell'evento.

Il recente show di Karol G al Coachella è stato un momento chiave per la musica latina. L'artista ha aperto il concerto con la gaita hembra, strumento tradizionale colombiano, suggellando il forte legame con le sue radici. Tra costumi, suoni e suggestioni visive, lo spettacolo ha portato l'identità latina su uno dei palchi più prestigiosi al mondo. Nel corso della serata Karol G ha commentato: Sono Carolina, vengo da Medellín, in Colombia, e oggi sono la prima donna latina a essere headliner al Coachella. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che il tutto sia arrivato un po' tardi. Questo festival va avanti da 27 anni ed è la prima volta che una ragazza latina è headliner al Coachella, quindi voglio solo dire che prima di me ci sono stati tantissimi grandi artisti latini, artisti latini leggendari, che mi hanno dato l'opportunità di essere qui stasera. Quindi non si tratta solo di me, si tratta della mia comunità latina, si tratta della mia gente. E allo stesso tempo, questo show è per i latini che ultimamente hanno dovuto lottare in questo Paese. Noi siamo al loro fianco, io sono al fianco della mia comunità latina e allo stesso tempo sono molto orgogliosa perché questo fa emergere il meglio di noi: unità, resilienza e uno spirito forte.

Lo spettacolo ha rappresentato un viaggio di trasformazione all'insegna della forza femminile. Attraverso musica, movimento e narrazione, Karol G ha guidato il pubblico verso la ricerca della propria identità e della piena espressione personale.

Karol G, pseudonimo di Carolina Giraldo Navarro, è una delle artiste più premiate al mondo, vincitrice di Grammy, Latin Grammy e Billboard Latin Music Awards, con oltre 117 miliardi di stream e più di 310 certificazioni di Platino negli Stati Uniti. Il suo album "Mañana Será Bonito" ha segnato un traguardo storico, facendola diventare la prima donna a debuttare al primo posto della Billboard 200 con un album in lingua spagnola. Successivamente, con "Mañana Será Bonito (Bichota Season)" ha centrato un record mai visto prima: due album in spagnolo in Top 10 Billboard nello stesso anno. Nel 2025, con "Tropicoqueta", ha riconquistato la vetta della classifica Top Latin Albums di Billboard per la quarta volta.

I numeri sul palco sono da record: Karol G ha conquistato il Nord America con incassi senza precedenti, ha riunito oltre un milione di fan in America Latina e in Europa ha fatto sold out per quattro serate consecutive al Santiago Bernabéu di Madrid, siglando il tour latino più grande nella storia europea. Lo scorso anno, con la sua performance da headliner al Coachella, ha scritto una nuova pagina di storia per gli artisti latini.

L'artista si distingue anche fuori dalla musica: prima protagonista dell'half time show della NFL in Brasile, ospite di Andrea Bocelli al Vaticano, star delle sfilate Victoria's Secret e del Crazy Horse di Parigi. Il documentario Netflix "KAROL G: Mañana Fue Muy Bonito" ha battuto ogni record piazzandosi al primo posto in 19 paesi. Nel mondo della moda ha collaborato con Diesel e ha lanciato una linea spirits, mantenendo sempre forte il suo impegno sociale con la fondazione Con Cora a supporto delle donne e delle comunità vulnerabili.

L'appuntamento di Milano rappresenta una tappa imperdibile per celebrare il fenomeno Karol G e l'energia inarrestabile della musica latina.