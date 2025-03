Kia EV Day 2025: rivoluzione elettrica con EV4, PV5 e il Concept EV2

Kia ha scelto il suggestivo scenario di Tarragona, in Spagna, per presentare le ultime novità della sua ambiziosa strategia di elettrificazione. In occasione dell’EV Day 2025, il brand ha svelato tre nuovi modelli: EV4, PV5 e il Concept EV2, confermando la propria leadership nel settore dei veicoli elettrici e la volontà di rivoluzionare la mobilità sostenibile.

EV4: l’evoluzione della sedan elettrica

Dopo essere stato mostrato come concept all’EV Day 2023 a Seul, il nuovo Kia EV4 si presenta come una sedan e hatchback elettrificata destinata a ridefinire il segmento C. Questo modello amplia ulteriormente l’attrattiva della gamma elettrica di Kia, già composta da modelli di successo come EV6, vincitrice del titolo European Car of the Year 2022, ed EV9, proclamata World Car of the Year 2024.

Con un design innovativo e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, EV4 promette un’esperienza di guida superiore e una maggiore accessibilità per i clienti che desiderano passare alla mobilità elettrica.

Concept EV2: il futuro della mobilità accessibile

Il Concept EV2 anticipa il prossimo SUV elettrico di segmento B di Kia, confermando l’impegno del brand nel rendere la mobilità elettrica più accessibile e versatile. Come il EV4, anche questo modello propone caratteristiche che vanno oltre il suo segmento, offrendo esperienze innovative che puntano a democratizzare gli EV.

PV5: la rivoluzione dei PBV

Uno dei protagonisti dell’evento è stato il Kia PV5, il primo modello della nuova strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) di Kia. Presentato come concept al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas 2024, PV5 introduce una modularità senza precedenti, che lo rende estremamente versatile per differenti usi, sia personali che professionali.

Costruito su una piattaforma dedicata, PV5 integra innovazioni avanzate a livello di hardware e software, migliorando significativamente la vita degli utenti. Le quattro varianti esposte al Kia EV Day 2025 ne testimoniano la flessibilità:

PV5 Cargo , per il trasporto merci

, per il trasporto merci PV5 Passenger , dedicato ai passeggeri

, dedicato ai passeggeri PV5 Wheelchair Access Vehicle (WAV) , per l’accessibilità

, per l’accessibilità PV5 Crew, una versione premium sviluppata direttamente da Kia

Inoltre, Kia ha presentato la nuova piattaforma E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), un’architettura progettata per offrire configurazioni altamente flessibili e adattabili alle esigenze dei clienti.

Durante l’evento, Kia ha anche annunciato il lancio di Kia AddGear, un sistema che consente ai clienti di personalizzare i propri veicoli PBV con un’ampia gamma di accessori, migliorando le funzionalità sia per uso personale che professionale.

Un altro annuncio significativo riguarda la partnership con Samsung Electronics, che ha portato alla presentazione di SmartThings Pro. Questo innovativo sistema IoT (Internet of Things), ottimizzato per i PBV, offre soluzioni plug & play avanzate, migliorando l’integrazione tecnologica dei veicoli Kia con la vita quotidiana dei clienti.

L’EV Day 2025 è stato anche l’occasione per Kia di ribadire la propria visione del futuro della mobilità elettrica. Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia, ha dichiarato: “Kia è impegnata nel perseguire il suo obiettivo di divenire brand leader a livello mondiale per i veicoli elettrici e primo fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Con modelli come Kia EV4 e il Concept EV2, puntiamo a rendere gli EV più accessibili e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti.”