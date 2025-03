Kia EV3 in Finale ai World Car Awards 2025

Il Kia EV3 continua a stupire il settore automotive, conquistando un posto tra le “Top Three” in più categorie ai World Car Awards 2025. Questo SUV compatto 100% elettrico ha ottenuto un importante riconoscimento, affermandosi come una delle vetture più innovative dell’anno e confermando l’impegno di Kia nella mobilità sostenibile.

Un Riconoscimento di Prestigio per Kia EV3

La competizione, che ogni anno premia le eccellenze del settore automobilistico, ha selezionato il Kia EV3 tra i migliori in tre categorie chiave: World Car Design of the Year, World Electric Vehicle, World Car of the Year

Questa selezione è frutto del voto di una giuria internazionale composta da 96 giornalisti automotive provenienti da 30 Paesi, confermando il valore e l’impatto di EV3 nel mercato globale delle auto elettriche.

Il Kia EV3 porta nel segmento dei SUV elettrici compatti tecnologie all’avanguardia e un design innovativo, derivato dall’ammiraglia Kia EV9. Con un’estetica audace e progressiva, EV3 punta su un abitacolo spazioso, funzionale e altamente tecnologico, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.

Un aspetto fondamentale che lo distingue è la sua autonomia fino a 605 km (WLTP), leader nel segmento, e la capacità di ricarica rapida, che permette di passare dal 10% all’80% in soli 31 minuti. Inoltre, l’integrazione di un assistente AI, i più avanzati sistemi ADAS e aggiornamenti Over-the-Air (OTA) garantiscono un livello di connettività e sicurezza senza pari.

Kia EV3 è stato progettato per rendere i veicoli elettrici accessibili a una platea più ampia di utenti, consolidando la visione di Kia come pioniere della mobilità sostenibile. Con un perfetto equilibrio tra design, tecnologia e prestazioni, questo modello rappresenta una forte accelerazione nella transizione verso un futuro elettrico.

La casa coreana ha già ottenuto numerosi riconoscimenti nei World Car Awards. Nel 2024, il Kia EV9 ha conquistato una doppia vittoria, aggiudicandosi i titoli di World Car of the Year e World Electric Vehicle. Anche in passato, Kia ha trionfato con modelli iconici come:

Kia EV6 GT – 2023 World Performance Car of the Year

– 2023 World Performance Car of the Year Kia Telluride – 2020 World Car of the Year

– 2020 World Car of the Year Kia Soul EV – 2020 World Urban Car

La cerimonia di premiazione dei World Car Awards 2025 si terrà il 16 aprile 2025 durante il New York International Auto Show (NYIAS). In questa occasione, verranno rivelati i vincitori delle sei categorie, tra cui il prestigioso World Car of the Year.