Kia presenta due mostre d'avanguardia alla Milano Design Week 2026

Kia sarà protagonista della Milano Design Week 2026 con due mostre ispirate alla filosofia 'Opposites United'. Concept car e installazioni emozionali.

Kia rafforza la sua presenza nel panorama del design internazionale partecipando alla Milano Design Week 2026 con due mostre innovative ispirate alla filosofia 'Opposites United'. Entrambe le esposizioni, intitolate 'Resonance of Opposites', saranno aperte dal 20 al 26 aprile e porteranno in scena il percorso creativo del brand coreano, sottolineando il ruolo della mobilità come espressione di cultura e innovazione.

La mostra 'Journey of Reflection', ospitata al Museo della Permanente, invita i visitatori a esplorare le radici emozionali e culturali del design di Kia attraverso tre installazioni immersive. 'Cultural Vanguard' presenta onde luminose in movimento che evocano l'incontro di punti di vista diversi per la creazione di una nuova cultura. 'Creative Risk-Takers' propone un paesaggio interattivo, simile a un canyon, che incoraggia la creatività e la scoperta. 'Relentless Innovators' offre uno spazio sereno dove la luce e il colore cambiano lentamente, simbolo dell'innovazione continua e dell'introspezione.

La sera, la mostra si arricchisce con conferenze e performance artistiche che coinvolgono designer, artisti e voci creative, per approfondire i contenuti espositivi e offrire nuove interpretazioni dal vivo.

Parallelamente, al Salone dei Tessuti prende forma 'Journey of Projection', aperta dal 22 al 26 aprile, in cui il percorso introspettivo viene tradotto in concretezza. Sei concept car rappresentative della visione elettrica di Kia saranno protagoniste: EV2 (Begin), EV3 (Explore), EV4 (Create), EV5 (Connect), EV9 (Embrace) e Kia Vision Meta Turismo (Imagine). Ogni vettura incarna una fase dell'evoluzione progettuale, proponendo idee che sfidano le convenzioni e ampliano l'orizzonte della mobilità del futuro.

A sottolineare l'importanza dell'evento, Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design, afferma: La nostra presenza a Milano quest'anno segna un momento fondamentale per il Design Kia: un momento in cui la riflessione interiore e l'espressione esteriore convergono lungo un unico asse. Resonance of Opposites è più di una mostra; rappresenta una pietra miliare del nostro percorso, un riflesso della nostra crescita e del nostro impegno a plasmare un futuro più sostenibile attraverso la curiosità e un'innovazione ponderata e continua. Illustrando il percorso che si sviluppa partendo dalle esplorazioni interiori dei nostri designer fino ad arrivare ad un'espressione concreta rappresentata dalla nostra linea di concept, invitiamo il pubblico a scoprire come la nostra filosofia sia di continua ispirazione e si manifesti in ogni decisione creativa che prendiamo.

La partecipazione di Kia a questa edizione consolida un percorso iniziato quattro anni fa tra esposizioni tematiche, installazioni immersive e collaborazioni con artisti internazionali. Negli ultimi anni il marchio ha saputo distinguersi nel portare a Milano una narrazione che coniuga tecnologia, sostenibilità e ricerca estetica, confermandosi tra i pionieri della nuova era della mobilità elettrica e del design esperienziale.