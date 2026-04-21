Kia presenta PV5 Cargo High Roof e Standard: spazio e agilità per le flotte urbane

Kia amplia la gamma dei veicoli commerciali elettrici introducendo PV5 Cargo High Roof e PV5 Cargo Standard, ideati per rispondere alle crescenti esigenze delle flotte urbane e di operatori che richiedono soluzioni versatili.



La nuova versione High Roof si distingue per una capacità di carico superiore a cinque metri cubi (VDA), un dato normalmente associato ai veicoli di segmento D, consentendo così di trasportare volumi importanti senza sacrificare la compattezza. La High Roof offre un vano di 2.255 mm di lunghezza, 1.815 mm di altezza e 1.565 mm di larghezza, l'accesso diretto tra cabina e area di carico, e un sistema di ancoraggio flessibile integrato con binario a L, che agevola le operazioni anche nei contesti professionali più esigenti.



La versione Standard, invece, è progettata per affrontare i centri cittadini congestionati grazie alle dimensioni compatte, garantendo oltre quattro metri cubi di spazio e un'eccezionale manovrabilità. Per entrambe le nuove varianti, è possibile optare per la panca anteriore a tre posti così da offrire maggiore flessibilità anche nella gestione del personale.



Il portfolio PV5 viene così arricchito con opzioni che spaziano dal trasporto di merci su lunghe distanze alle consegne last-mile in aree urbane, integrando sempre tecnologia e modularità. Entrambi i modelli si basano sulla piattaforma E-GMP.S, progettata per durata, modularità e integrazione di tecnologie avanzate per la connettività e la gestione delle flotte.



Le nuove Cargo saranno disponibili con tre diverse batterie: standard da 43,3 kWh, mid-range da 51,5 kWh e long-range da 71,2 kWh, supportando la ricarica in corrente alternata a 22 kW. L'autonomia annunciata per la versione High Roof supera i 370 chilometri in ciclo WLTP mentre la Standard raggiunge circa 400 chilometri, valori che permettono una giornata intera di lavoro senza necessità di ricariche frequenti.



Nel presentare questa espansione della gamma, Erhan Eren, Direttore PBV di Kia Europe, ha dichiarato: Con l'introduzione delle versioni PV5 Cargo High Roof e PV5 Cargo Standard, ampliamo la nostra offerta di veicoli commerciali leggeri in Europa per rispondere ad una varietà sempre più articolata di esigenze professionali. Le diverse versioni rispecchiano un approccio che consente ai clienti di allineare le specifiche del veicolo alle proprie esigenze operative. La versione High Roof offre una maggiore capacità di carico e funzionalità aggiuntive per utilizzi più impegnativi, mentre la versione Standard permette di operare in modo efficiente in città, dove la manovrabilità è fondamentale.



Tutte le versioni beneficiano di una dotazione completa di sistemi ADAS, tra cui Forward Collision-Avoidance Assist 1.5, Smart Cruise Control, Lane Following Assist 2 con Hands-On Detection e Surround View Monitor, assicurando così sicurezza elevata nella guida quotidiana.



L'offerta PV5 è destinata a espandersi ulteriormente entro il 2027, anno in cui debutterà anche il modello PV7 seguito dal PV9 entro il 2029, con oltre 40 tipi di carrozzeria e configurazioni studiate per soddisfare le necessità delle aziende e delle flotte più diversificate.