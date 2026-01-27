Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Published

Dopo aver anticipato il progetto con il singolo Dannata Gioventù, Kid Gamma è pronto a pubblicare “Meridione Paradiso” (Ada Music Italy), l’atteso nuovo album disponibile da venerdì 30 gennaio. Un lavoro che si presenta come un vero e proprio viaggio nel cuore del Sud, tra nostalgia, riscatto e appartenenza, realizzato con il contributo di Nuovo Imaie.

“Meridione Paradiso” è descritto come un mosaico emotivo capace di restituire la complessità di una generazione cresciuta in contesti difficili, dove i sogni si intrecciano con la realtà e la creatività diventa l’unico mezzo per emergere. Curato da Francesco Ingrassia, l’album attraversa temi universali: la partenza, la famiglia, la solitudine e la forza delle origini. È il racconto di chi deve lasciare casa ma porta con sé, ovunque vada, la propria identità.

Nel nuovo disco, Kid Gamma mette al centro il Sud come luogo dell’anima, simbolo di radici ma anche di trasformazione. Il progetto alterna momenti di introspezione e rabbia a brani che incarnano speranza e voglia di riscatto. Come si legge nel comunicato, “Meridione Paradiso è un inno generazionale, il ritratto di chi cresce al Sud e porta con sé, ovunque vada, la forza della propria terra.”

La tracklist include otto brani: “Meridione”, “Vita”, “20 Anni”, “Bang Bang”, “Dannata Gioventù”, “Sigarette”, “Solito Caffè” e “Nuvole”. Ognuna di queste tracce rappresenta un diverso capitolo del viaggio personale e artistico dell’artista, un percorso che oscilla tra introspezione e desiderio di crescita.

Il singolo Dannata Gioventù, già disponibile, anticipa l’atmosfera dell’intero album, raccontando con sincerità la fatica di andare avanti, il peso degli errori e delle dipendenze affettive, insieme al tentativo di lasciarsi alle spalle un passato che ancora brucia.

Kid Gamma, nato a Palermo nel 2002, è un cantante e beatmaker con una formazione musicale solida. Sin da bambino ha studiato pianoforte, proseguendo poi gli studi al Conservatorio “V. Bellini”. Tra i riconoscimenti più significativi spiccano la Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition nel 2012, e nel 2013 il debutto alla Carnegie Hall di New York e alla New York University, dove ha ricevuto l’Audience Award e il consenso unanime della critica. A soli undici anni si è esibito al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Dal 2020 fa parte del roster di GoMad Concerti e, dal 2023, collabora con Pulp Records, intraprendendo una nuova fase artistica segnata da una produzione costante e matura. Nel 2025 è stato selezionato tra i Newcomers di VEVO Italia, a conferma di un talento in continua ascesa.

Con “Meridione Paradiso”, Kid Gamma conferma la sua capacità di unire radici e modernità, mescolando linguaggi e sonorità in un racconto autentico e personale. Un disco che non è solo musica, ma una dichiarazione d’amore e coraggio per la propria terra e per una generazione che cerca ancora il proprio posto nel mondo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

Flavio Briatore ospite domani a “Realpolitik”: economia, politica e Olimpiadi invernali

Motori

Renault Group continua a investire in un modello industriale più sostenibile e circolare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Tecnologia

Novità nella Ricerca Google: esperienza fluida tra AI Overview e AI Mode da mobile

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Motori

Yamaha WR125R: l’anima offroad incontra lo stile anni ’90 al MBE 2026

Motori

Dacia rinnova la Sandero: il restyling della vettura straniera più venduta in Italia

Spettacolo

KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Spettacolo

“Le Iene presentano: Inside – Il Belpaese”: un viaggio tra trent’anni di Italia

Spettacolo

“Juventus. Primo amore”: al cinema il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero

Spettacolo

Halsey torna in Italia: unica data a Milano il 24 giugno 2026

Spettacolo

UMBERTO TOZZI: al via il 5 marzo da Eboli (Salerno) “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW”

Società

Giocattoli e prima infanzia: collezionabili, licenze e sicurezza guidano la ripresa

Tecnologia

Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition: tecnologia e stile per gli atleti di Milano Cortina 2026

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

Spettacolo

GattoToro celebra il suo “Noncompleanno”: il nuovo singolo dal 30 gennaio e un live a Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Shrinking”, Apple TV rinnova per la quarta stagione l’amata comedy candidata agli Emmy

Apple TV ha annunciato il rinnovo anticipato per la quarta stagione di “Shrinking”, la popolare comedy che vede protagonisti Jason Segel, candidato agli Emmy,...

1 ora ago

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il successo del suo primo club tour in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo singolo carico...

2 ore ago

Spettacolo

Gli Aerosmith celebrano 50 anni del debutto con “Aerosmith (Legendary Edition)”

Cinquant’anni dopo l’uscita del loro album di debutto, gli Aerosmith annunciano il ritorno del disco che diede inizio a tutto. “Aerosmith (Legendary Edition)” sarà...

2 ore ago

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

È online “5 Minuti”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Con questo brano, la giovane cantautrice...

19 ore ago