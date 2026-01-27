KID GAMMA: ci porta in un viaggio nel suo “MERIDIONE PARADISO”

Dopo aver anticipato il progetto con il singolo Dannata Gioventù, Kid Gamma è pronto a pubblicare “Meridione Paradiso” (Ada Music Italy), l’atteso nuovo album disponibile da venerdì 30 gennaio. Un lavoro che si presenta come un vero e proprio viaggio nel cuore del Sud, tra nostalgia, riscatto e appartenenza, realizzato con il contributo di Nuovo Imaie.

“Meridione Paradiso” è descritto come un mosaico emotivo capace di restituire la complessità di una generazione cresciuta in contesti difficili, dove i sogni si intrecciano con la realtà e la creatività diventa l’unico mezzo per emergere. Curato da Francesco Ingrassia, l’album attraversa temi universali: la partenza, la famiglia, la solitudine e la forza delle origini. È il racconto di chi deve lasciare casa ma porta con sé, ovunque vada, la propria identità.

Nel nuovo disco, Kid Gamma mette al centro il Sud come luogo dell’anima, simbolo di radici ma anche di trasformazione. Il progetto alterna momenti di introspezione e rabbia a brani che incarnano speranza e voglia di riscatto. Come si legge nel comunicato, “Meridione Paradiso è un inno generazionale, il ritratto di chi cresce al Sud e porta con sé, ovunque vada, la forza della propria terra.”

La tracklist include otto brani: “Meridione”, “Vita”, “20 Anni”, “Bang Bang”, “Dannata Gioventù”, “Sigarette”, “Solito Caffè” e “Nuvole”. Ognuna di queste tracce rappresenta un diverso capitolo del viaggio personale e artistico dell’artista, un percorso che oscilla tra introspezione e desiderio di crescita.

Il singolo Dannata Gioventù, già disponibile, anticipa l’atmosfera dell’intero album, raccontando con sincerità la fatica di andare avanti, il peso degli errori e delle dipendenze affettive, insieme al tentativo di lasciarsi alle spalle un passato che ancora brucia.

Kid Gamma, nato a Palermo nel 2002, è un cantante e beatmaker con una formazione musicale solida. Sin da bambino ha studiato pianoforte, proseguendo poi gli studi al Conservatorio “V. Bellini”. Tra i riconoscimenti più significativi spiccano la Young Talent Special Mention all’International Ibla Competition nel 2012, e nel 2013 il debutto alla Carnegie Hall di New York e alla New York University, dove ha ricevuto l’Audience Award e il consenso unanime della critica. A soli undici anni si è esibito al Teatro Politeama di Palermo come solista accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Dal 2020 fa parte del roster di GoMad Concerti e, dal 2023, collabora con Pulp Records, intraprendendo una nuova fase artistica segnata da una produzione costante e matura. Nel 2025 è stato selezionato tra i Newcomers di VEVO Italia, a conferma di un talento in continua ascesa.

Con “Meridione Paradiso”, Kid Gamma conferma la sua capacità di unire radici e modernità, mescolando linguaggi e sonorità in un racconto autentico e personale. Un disco che non è solo musica, ma una dichiarazione d’amore e coraggio per la propria terra e per una generazione che cerca ancora il proprio posto nel mondo.