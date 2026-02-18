King of Tokyo sbarca nel mondo dei videogiochi: il debutto ufficiale a maggio 2026

Connect with us

Il celebre gioco da tavolo King of Tokyo, ideato da Richard Garfield – la mente che ha dato vita anche a Magic: The Gathering – si prepara a fare il suo ingresso nel mondo dei videogiochi. L’uscita è fissata per il 21 maggio 2026 su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, con un’edizione fisica dedicata alle versioni per PlayStation 5 e Nintendo Switch e una speciale edizione limitata disponibile in un secondo momento.

L’adattamento digitale riprende la carica energica e il tono ironico che hanno reso iconico il titolo da tavolo, pubblicato da Iello e capace di vendere oltre un milione di copie nel mondo. L’universo dei mostri giganti che si contendono il dominio di Tokyo approda così su schermo, promettendo partite rapide, strategiche e ricche di colpi di scena.

L’edizione limitata sarà particolarmente ambita dai fan: includerà il gioco completo, una statuetta e un tabellone Blockbuster Bro Monster e otto carte Evoluzione. Una proposta che punta a catturare l’attenzione sia dei nuovi giocatori sia degli appassionati del franchise, offrendo una combinazione di collezionismo e gameplay competitivo.

Nel gioco, i partecipanti vestono i panni di creature titaniche in una battaglia per conquistare la metropoli giapponese. “Gioca nei panni di un gigantesco mostro che semina il caos al suo passaggio! Lancia i dadi e crea le combinazioni migliori per curarti, attaccare, acquistare carte o guadagnare punti vittoria. Adatta la tua strategia per conquistare il titolo di Re di Tokyo al momento giusto e colpire tutti i tuoi avversari contemporaneamente. Il primo giocatore che raggiunge 20 punti vittoria vince la partita… oppure sii l’ultimo rimasto per aggiudicarti la vittoria!”

L’adattamento videoludico promette di mantenere intatto lo spirito frenetico del gioco da tavolo grazie a una combinazione di strategia, fortuna e tattica. I giocatori potranno cimentarsi in partite singolo giocatore contro l’intelligenza artificiale o in multiplayer locale fino a un massimo di cinque partecipanti. Ogni sfida potrà essere vinta accumulando punti vittoria o eliminando gli avversari, garantendo un’azione sempre tesa e imprevedibile.

Tra gli elementi chiave spiccano i sei mostri leggendari disponibili – Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon e Space Penguin – ognuno caratterizzato da uno stile unico che invita a sperimentare strategie diverse. Inoltre, le carte potere acquistabili con l’energia raccolta durante la partita permettono di personalizzare ulteriormente il proprio approccio, rendendo ogni partita diversa dalla precedente.

Il comparto tecnico promette di valorizzare l’estetica “mostruosa” del titolo: grafica dinamica ed effetti sonori spettacolari trasformeranno ogni match in un duello esplosivo. L’obiettivo è offrire un’esperienza completamente immersiva, capace di unire il fascino del gioco da tavolo tradizionale alle potenzialità interattive dei moderni videogame.

Con il suo tono ironico e competitivo, King of Tokyo si prepara dunque a conquistare un nuovo pubblico digitale, unendo veterani e neofiti in una corsa sfrenata alla corona di “Re della città”. Dal tavolo allo schermo, la battaglia per Tokyo è appena cominciata.

