La nuova Classe G elettrizza la Capitale

Mercedes-Benz segna un altro importante traguardo con il debutto della Classe G full electric, un modello che scrive un nuovo capitolo nella storia di questa icona offroad. Per celebrare l’evoluzione della leggendaria Classe G, il marchio della stella a tre punte ha scelto di realizzare una straordinaria installazione, visibile fino a sabato 12 ottobre, a Largo Goldoni, nel cuore di Roma.

L’installazione, situata in uno dei luoghi più glamour della Capitale, mostra la Classe G arrampicata su una ripida roccia, mettendo in luce la sua doppia anima: un veicolo capace di affrontare le sfide più dure del fuoristrada da oltre 45 anni, ma allo stesso tempo protagonista del jet-set internazionale e simbolo di stile su strade iconiche come Via Condotti e Rodeo Drive.

Oltre all’installazione, i fan avranno un’opportunità unica nella giornata di sabato 12 ottobre. Dalle 10.00 alle 19.00, presso lo spazio eventi de La Lanterna Rome, situato in Via Tomacelli 157, proprio di fronte all’installazione, sarà possibile ammirare da vicino la nuova Classe G elettrica, che per la prima volta si svela al pubblico italiano.

Mercedes-Benz invita quindi tutti gli appassionati a non perdere questo evento esclusivo che segna l’inizio di una nuova era per un’auto leggendaria, destinata a rimanere un’icona del lusso e delle prestazioni, anche in formato elettrico.