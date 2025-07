La Stagione 9 di DRAGON BALL THE BREAKERS arriva oggi con nuovi contenuti!

DRAGON BALL THE BREAKERS ha appena lanciato la sua attesissima Stagione 9, ricca di emozionanti novità. Tra i principali aggiornamenti troviamo l’introduzione di un nuovo Razziatore, Broly(Z), e il potenziamento di Cell e Majin Buu, due Razziatori già esistenti. Con queste novità, il gioco si arricchisce di dinamiche di combattimento ancora più coinvolgenti e competitive.

Un’entrata spettacolare sulla scena è quella di Broly(Z) come nuovo Razziatore. Inizia la sua avventura come Paragus insieme a Broly, che può essere controllato dal giocatore per attaccare. I giocatori possono decidere se evolverlo al livello 2 subito o attendere la trasformazione automatica al livello 3. L’evoluzione offre due percorsi: trasformarsi in Broly (Super Saiyan) al livello 2, combattendo fino a riempire la barra al livello 4, oppure attendere che la barra raggiunga il 200% per una trasformazione dall’efficace potere distruttivo in Broly(Restrained) al livello 3, accelerando il passaggio al successivo livello 4.

Tra i Razziatori già esistenti, Cell riceve un’importante spinta con una nuova abilità al livello 4: “Fateli soffrire, Cell Junior!” Questa abilità permette a Cell di evocare fino a sette Cell Junior autonomi, con un massimo di tre attivi contemporaneamente per assalire automaticamente i nemici. Questa aggiunta incrementa ulteriormente il potenziale devastante di Cell, rendendo le vittorie perfette più accessibili.

Majin Buu, infine, ottiene la sua espansione con una nuova forma al livello 4: Majin Buu(Gohan Assorbito). I Sopravvissuti devono confrontarsi con Buu per le potenti Super Transphere, necessarie per la trasformazione di Buu nella sua nuova forma. Questa dinamica rinnova il motto di Buu “Alto rischio, alta ricompensa”, garantendo maggiore stabilità nelle fasi finali delle battaglie.

Disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, DRAGON BALL THE BREAKERS è compatibile anche con le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Con questa nuova stagione, i fan della saga possono aspettarsi un’esperienza di gioco arricchita e più coinvolgente. Preparati a vivere sfide epiche con queste nuove aggiunte fra i Razziatori.