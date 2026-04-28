Lady Gaga e Doechii firmano Runway, la colonna sonora di Il Diavolo veste Prada 2

Lady Gaga e Doechii hanno pubblicato il videoclip ufficiale di Runway, il primo brano tratto dalla colonna sonora dell'attesissimo film Il Diavolo veste Prada 2, in arrivo nelle sale italiane il 29 aprile 2026.

Nel video diretto da Parris Goebel, Gaga e Doechii si muovono in un ambiente surreale, tra luci stroboscopiche e outfit d'avanguardia. Le due popstar incarnano lo spirito della moda e della musica in una sequenza di immagini visionarie pensate per catturare lo sguardo degli appassionati di stile e spettacolo.

Runway nasce dalla collaborazione di un team d'eccellenza: il brano è stato scritto da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst D'Mile Emile II e Jayda Love, e prodotto da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D'Mile. Si tratta della prima collaborazione in assoluto tra Lady Gaga e Doechii, che nutrono reciproco rispetto e ammirazione l'una per l'altra. Nel corso di un recente incontro agli iHeartRadio Music Awards, Doechii aveva consegnato a Gaga l'Innovator Award, definendola un'ancora di salvezza e sottolineando il suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo. Lady Gaga, intervistata da British Vogue, aveva a sua volta dichiarato: Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così.

La canzone è stata pensata per evocare il mondo delle passerelle, con un'introduzione parlata che recita No matter what, you better strut, e un outro in cui Gaga canta You were born for the runway.

Il Diavolo veste Prada 2 segna il ritorno dei personaggi iconici interpretati da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Ambientato tra le eleganti strade di New York e la redazione della rivista Runway, il sequel ritrova il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, affiancati da nuovi volti come Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tra i ritorni, anche Tracie Thoms e Tibor Feldman nei ruoli già amati dal pubblico.

Il film, prodotto da Wendy Finerman con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna come executive producer, promette di riconquistare il pubblico a quasi vent'anni dal primo capitolo che aveva segnato una generazione.