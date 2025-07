LAKE SOUND PARK: venerdì 11 luglio parte la quarta edizione

Il suggestivo scenario di Villa Erba a Cernobbio si prepara ad accogliere dal 11 luglio 2025 la quarta edizione del Lake Sound Park. Organizzato da MyNina, con il contributo di Villa Erba e del Comune di Cernobbio, il festival è diventato un appuntamento imperdibile del panorama musicale e culturale italiano, consolidando la sua identità tra i principali eventi estivi nazionali.

Per l’edizione di quest’anno, Lake Sound Park promette un’offerta artistica ricca e variegata, pensata per soddisfare i gusti di un pubblico diversificato sia per età che per interessi, spaziando tra concerti, spettacoli comici e teatro. Si parte il 11 luglio con “Bello di mamma” di Enrico Brignano, il cui inconfondibile spirito di intrattenitore offrirà una serata ricca di risate e riflessioni sulla società attuale. La maratona di spettacoli proseguirà il 12 luglio con Barbascura X e il suo “Sono qui per caos”, un’esplorazione irriverente e sopra le righe del mondo della scienza.

Il Lake Sound Park proseguirà con una ricca agenda musicale e culturale: il 13 luglio vedrà salire sul palco Roberto Vecchioni con il suo tour “Tra il silenzio e il tuono”, seguito il 17 luglio da Paolo Crepet con un invito alla riflessione nel suo “Il reato di pensare”. L’ironia di Andrea Pucci animerà il 18 luglio con lo spettacolo “Amo l’estate” mentre il 19 luglio si tornerà ai ritmi degli anni ’90 con l’evento “Voglio tornare negli anni ’90”.

Il palco ospiterà anche la grintosissima Alessandra Amoroso il 20 luglio, seguita da Stefano Nazzi con “Indagini Live” il 22 luglio, e dal comico Max Angioni il 23 luglio. Goran Bregović con la sua Wedding and Funeral Band sarà protagonista il 24 luglio. Tra gli appuntamenti di punta, il 25 luglio vedrà il ritorno di Teenage Dream, mentre il 26 luglio sarà la volta di Davide Van De Sfroos, artista di casa. L’evento si concluderà in grande stile il 29 luglio con Manu Chao, icona della musica globale, che proporrà uno show energico e travolgente con i suoi brani più amati.

Gli spettatori avranno la possibilità di pianificare il loro arrivo con comodità, prenotando il parcheggio presso l’autosilo di Villa Erba oppure utilizzando altre aree di sosta gratuite dislocate nei dintorni. Per favorire una gestione sostenibile del traffico, sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà i principali parcheggi con il luogo dell’evento.

I biglietti per Lake Sound Park sono disponibili sui principali circuiti di vendita online, e l’organizzazione invita il pubblico a usufruire delle soluzioni di parcheggio e navetta offerte per godere appieno di un’esperienza all’insegna della musica e dello spettacolo in totale serenità.