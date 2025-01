Lancia protagonista assoluta al Rally Racing Meeting

Dall’8 al 9 febbraio, la Fiera di Vicenza ospiterà la quinta edizione del Rally Racing Meeting, l’evento più atteso dagli appassionati di corse automobilistiche. Organizzato dal due volte campione del mondo di rally Miki Biasion, il salone offrirà un’esperienza immersiva nel mondo delle competizioni, permettendo ai visitatori di ammirare da vicino vetture straordinarie, incontrare piloti leggendari e scoprire le ultime innovazioni del settore.

Tra i protagonisti dell’evento spicca il marchio Lancia, che torna a far battere i cuori degli appassionati con un’esposizione d’eccezione. La casa automobilistica presenterà tre nuovi modelli che promettono di lasciare il segno: Ypsilon Rally 4 HF, Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon LX.

Il modello più atteso è senza dubbio la Ypsilon Rally 4 HF, il simbolo del grande ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 212 cavalli, un cambio SADEV a cinque rapporti e sospensioni regolabili Ohlins, questa vettura è pensata per i giovani piloti emergenti. Grazie al Trofeo Lancia, che si svolgerà su sei tappe del Campionato Italiano Rally 2025, i talenti del futuro avranno la possibilità di competere per un montepremi superiore ai 300.000 euro. Il vincitore assoluto si aggiudicherà un posto nel Campionato Europeo Rally 2026, gareggiando con la Ypsilon Rally 4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.

Accanto alla vettura da competizione, Lancia porterà sotto i riflettori la Ypsilon HF da 280 CV, una versione stradale ad alte prestazioni che segna l’inizio di una nuova era per il marchio. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi, assetto ribassato e carreggiata allargata, questa vettura incarna il DNA sportivo della casa italiana. A completare l’esposizione ci sarà la Nuova Ypsilon LX, la versione più esclusiva della gamma, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e tecnologia.

Un ruolo chiave nello sviluppo dei modelli Ypsilon Rally 4 HF ed Ypsilon HF da 280 CV è stato affidato proprio a Miki Biasion, un’icona del motorsport che ha scritto pagine leggendarie della storia Lancia. Due volte campione del mondo con la mitica Delta Martini Racing, Biasion ha contribuito a consolidare il primato di Lancia nel panorama delle corse, con un palmarès impressionante che include 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Oltre alle novità, il pubblico potrà immergersi nella storia grazie a un’esclusiva mostra dedicata alle vetture Lancia che hanno fatto la storia delle competizioni. Tra le protagoniste, quattro esemplari iconici della collezione Stellantis Heritage: la Lancia Stratos HF “Alitalia” del 1974, la Lancia D50 F.1 (1954), la Lancia D25 (1954) e la Lancia ECV2 (1988). Un’occasione unica per ammirare modelli che hanno segnato il motorsport mondiale.

Ma l’evento non si limiterà all’esposizione statica: nell’area esterna della fiera, gli spettatori potranno assistere a esibizioni dal vivo, con dimostrazioni su circuiti dedicati e spettacolari performance dei migliori piloti del Campionato Italiano Drifting.

Il Rally Racing Meeting 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della velocità, offrendo un weekend adrenalinico all’insegna della passione per i motori e del divertimento in totale sicurezza.