Lazzaretto Estate 2026: grandi nomi, inclusione e sostenibilità a Bergamo

Lazzaretto Estate torna dal 19 giugno al 25 luglio 2026 a Bergamo con musica, spettacoli e artisti di rilievo, punta su accessibilità e sostenibilità.

Torna nel cuore dell'estate bergamasca la rassegna Lazzaretto Estate, in programma dal 19 giugno al 25 luglio 2026 presso il Lazzaretto di Bergamo. Questa edizione segna l'inizio di un nuovo corso, grazie alla direzione di Shining Production, tra i principali operatori italiani nel live entertainment, e si distingue per l'ampio impegno verso la qualità, l'accessibilità e la sostenibilità ambientale.

"Come Assessore alla Cultura, sono particolarmente orgoglioso di presentare questa nuova rassegna estiva di musica e spettacoli dal vivo, un progetto che nasce con l'ambizione di offrire alla nostra comunità un'esperienza culturale inclusiva, stimolante e capace di parlare a tutte le generazioni. Il Comune ha voluto imprimere a questa iniziativa una direzione chiara, introducendo nel bando criteri orientati alla qualità dei servizi offerti al pubblico, con una particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale. Si tratta di una scelta che riflette una visione di cultura non solo come intrattenimento, ma come occasione di crescita condivisa, da vivere in modo inclusivo e responsabile. In questo quadro si inserisce il lavoro di Shining Production, che assume la direzione completa dell'iniziativa con una proposta capace di coniugare innovazione tecnica, cura dell'esperienza e proposta contemporanea. Un progetto che dialoga con pubblici e generazioni differenti, valorizzando linguaggi artistici diversi e intercettando gusti musicali eterogenei. La musica resta il cuore della rassegna, con otto appuntamenti che valorizzano la musica d'autore, il cantautorato e progetti di grande rilievo artistico, affiancati da una proposta più ampia di spettacoli d'intrattenimento. Quella che ci attende è un'estate di qualità e divertimento in cui la cultura diventa motore di comunità, capace di unire, emozionare e costruire valore duraturo"- ha dichiarato Sergio Gandi, assessore alla cultura.

L'edizione 2026 propone un cartellone ricchissimo tra musica, comicità, danza e narrazione dal vivo. Il 19 giugno apre Arisa, seguita dal 26 giugno con il dj set gratuito di Daddy G (Massive Attack), Davide Van De Sfroos il 27 giugno e l'icona Loredana Bertè il 28 giugno. Spazio anche alla danza contemporanea il 5 luglio con Collettivo Cinetico e importanti appuntamenti jazz con Fatoumata Diawara (2 luglio) e Dee Dee Bridgewater (18 luglio), a cura di Bergamo Jazz. Tra gli altri ospiti spiccano Elio e le Storie Tese, Rondò Veneziano, Negrita e I Musici di Francesco Guccini con ospite Lodo Guenzi.

Comicità e narrazione arricchiscono il programma, con Enrico Brignano il 25 giugno, Max Angioni il 4 luglio e Stefano Nazzi il 16 luglio nella versione teatrale del suo celebre podcast di cronaca. Il 7 luglio Gianluca Gotto porterà il suo nuovo talk sulla crescita personale. La festa di chiusura, il 25 luglio, vedrà il live di Chiamamifaro e il DJ set di Radio Number One, a ingresso gratuito.

La manifestazione investe su infrastrutture tecniche di ultima generazione, con palco potenziato, camerini ampliati e nuove dotazioni audio-video, promuovendo nel contempo la sostenibilità grazie a una completa ridefinizione dell'area food & beverage: offerta gastronomica locale, materiali compostabili, eliminazione della plastica monouso e bicchieri riutilizzabili, in collaborazione con Confesercenti.

L'accessibilità viene posta al centro: ingressi facilitati, servizi dedicati a persone con disabilità motoria, mappa tattile in Braille e zaini vibranti Woojer Vest Edge per il pubblico non udente. Il nuovo portale IMVisible permetterà un processo di accredito semplice e senza barriere digitali per le persone con disabilità.

"Siamo orgogliosi dell'affidamento di questo progetto: non è solo la vittoria di un bando, ma il riconoscimento di un percorso iniziato anni fa con le prime edizioni del Lazzaretto e che oggi, grazie alla fiducia dell'Amministrazione comunale, possiamo far crescere ulteriormente. Abbiamo obiettivi chiari e un triennio davanti per portarli a compimento, consolidando il lavoro avviato non solo su questo spazio ma sull'intera città. Per noi significa rafforzare un'azione culturale, sociale e aggregativa che vogliamo continuare a sviluppare insieme alla comunità".

Lazzaretto Estate consolida la vocazione di Bergamo come polo culturale estivo, con una programmazione che abbraccia tutte le generazioni e valorizza artisti di primo piano accanto a nuove tendenze. Il calendario e tutte le informazioni saranno disponibili anche sui canali social ufficiali.