Le Iene su Italia 1: intervista a Miccoli, inchiesta su Adinolfi e nuovi dettagli sul Mostro di Firenze

Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 giovedì 23 aprile con un appuntamento ricco di inchieste, ospiti d'eccezione e storie che hanno segnato l'opinione pubblica italiana.

Al centro della puntata spicca l'intervista a Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, la cui carriera sportiva è stata oscurata da gravi vicende giudiziarie. Dopo una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso, collegata al recupero di un credito tramite il figlio di un boss, Miccoli ha vissuto una profonda caduta che si è aggravata con una dura intercettazione in cui insultava Giovanni Falcone, definendolo "un fango", termine gravemente offensivo in Sicilia. Il percorso giudiziario si è concluso con tre anni tra carcere e servizi sociali, durante i quali l'ex calciatore ha manifestato sincero pentimento. Ottenuto il perdono privato della famiglia Falcone, la sua riabilitazione è diventata pubblica pochi giorni fa durante la presentazione del suo libro presso la Fondazione Falcone, segnando così una riconciliazione ormai definitiva con la città e le istituzioni. Il racconto diretto di Miccoli rappresenta una delle testimonianze più attese.

Un altro momento chiave della serata sarà l'inchiesta di Filippo Roma sulla cosiddetta Scommessa Collettiva, lanciata dal giornalista e politico Mario Adinolfi. Questo club esclusivo prometterebbe ai soci rendimenti fino al 40% annuo e il capitale garantito. In passato, alcune testimonianze raccolte avevano già messo in dubbio la restituzione dei risparmi investiti. Ora emergono nuovi dettagli e riscontri, tra cui il parere della Guardia di Finanza che sottolinea come attività di raccolta del risparmio richiedano autorizzazioni specifiche. Nel servizio saranno mostrati anche messaggi in cui Adinolfi riconoscerebbe l'esistenza di debiti e inviterebbe a non diffondere la notizia. La vicenda coinvolge anche persone vicine al Popolo della Famiglia, che chiedono chiarezza sulle attività contestate.

L'inchiesta sul Mostro di Firenze, uno dei casi più oscuri della cronaca italiana, torna sotto i riflettori grazie all'inviata Roberta Rei. L'analisi mette in luce le contraddizioni nei processi a carico di Pietro Pacciani e dei cosiddetti compagni di merende, soffermandosi anche sul mistero della lista Retau 1974, scoperta da Suor Elisabetta, indicata come confidente spirituale. Nuove ombre e domande riemergono sul caso che ancora oggi inquieta l'Italia.

La conduzione della serata è affidata a Veronica Gentili e Max Angioni, con la presenza in studio di ospiti come Lucia Ocone e Frankie HI-NRG MC. Il programma, ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, promette ancora una volta approfondimenti incisivi e racconti che lasciano il segno.