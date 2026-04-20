Le Iene presentano: Il Verdetto torna in prima serata con tre casi storici

Domani, martedì 21 aprile, il pubblico di Italia 1 sarà di nuovo coinvolto nelle indagini di cronaca nera italiana grazie al secondo appuntamento con Le Iene presentano: Il Verdetto. Il programma, condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli, esplora i casi che hanno lasciato un segno indelebile nell'opinione pubblica, analizzandone lo sviluppo attraverso un racconto dettagliato e ordinato nel tempo.



Questa puntata si concentra su tre storie emblematiche: il delitto di Villa Pamphili, l'omicidio di Avetrana e la strage del Circeo. Si parte alle 21.15 da Villa Pamphili, teatro dell'omicidio nel 2011 di una contessa romana. Grande attenzione sarà rivolta all'articolato iter giudiziario che ha visto protagonista Rexal Ford, giovane filippino condannato per il tragico omicidio nel parco della capitale.



Alle 21.50, spazio all'omicidio di Avetrana, la vicenda della quindicenne Sarah Scazzi, una tragica scomparsa che ha sconvolto e diviso l'Italia. Il racconto ripercorre i momenti salienti di un'inchiesta controversa fatta di confessioni ritrattate, colpi di scena e di una verità processuale che ha portato all'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano.



L'appuntamento termina alle 23.45 con la strage del Circeo, uno dei casi più tremendi della cronaca nera italiana. Verrà ricordata la storia di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, vittime di efferate violenze da parte di un gruppo di giovani della cosiddetta Roma bene.



Per la prima volta, la trasmissione propone anche un contenuto esclusivo: le risposte alle lettere inviate dalla redazione ad Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro del Circeo.



Ad arricchire l'analisi delle vicende e la riflessione sulle dinamiche processuali sarà la presenza di Stefano Nazzi, tra le voci più autorevoli del racconto della cronaca nera italiana.



Le Iene presentano: Il Verdetto si conferma un viaggio puntuale e profondo nell'Italia che cambia e che, davanti a queste storie, non può restare indifferente.