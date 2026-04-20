Leapmotor supera le 11.000 immatricolazioni BEV in Europa a marzo 2026

Leapmotor registra un nuovo record di immatricolazioni in Europa nel mese di marzo 2026, superando le 11.000 unità vendute e consolidando la sua posizione nel mercato delle auto elettriche. La crescita rispetto a febbraio 2026 è stata del 31%, mentre il confronto con marzo 2025 evidenzia un incremento eccezionale del +754%.
Nei mercati europei, Leapmotor ha ottenuto una quota di mercato del 3,2% nel segmento BEV Passenger Car, con risultati di rilievo come il 33,5% in Italia, il 5,4% in Polonia, il 2,0% in Austria, il 2,3% in Spagna, il 2,2% nel Regno Unito, il 1,9% nei Paesi Bassi, il 1,8% in Germania e il 1,6% in Portogallo.
Nei principali mercati G9 europei, Leapmotor ha raggiunto la seconda posizione nelle vendite di auto elettriche BEV ai clienti privati, conquistando il 7,6% del mercato e guadagnando 20 posizioni rispetto allo scorso anno.
I modelli di punta contribuiscono in modo significativo a questi risultati: la T03 si conferma come il BEV di segmento A più venduto in Europa con una quota del 56,4% ed è entrata nella Top 10 assoluta fra tutti i segmenti. La B10 ha invece raggiunto la quarta posizione tra i privati nel segmento CSUV BEV.
Nel primo trimestre 2026, Leapmotor ha venduto 24.751 veicoli in Europa, registrando un incremento del 39% rispetto al quarto trimestre 2025 e una crescita del +706% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Leapmotor entra così nella Top 3 delle vendite BEV ai clienti privati nel mercato europeo.
La gamma Leapmotor, composta prevalentemente da modelli 100% elettrici, verrà presto ampliata dalla B10 REEV Hybrid, recentemente presentata. Questo nuovo modello ibrido, disponibile nelle prossime settimane, è pensato per soddisfare sia clienti privati che flotte aziendali.
Questi risultati sottolineano la traiettoria di crescita accelerata di Leapmotor e rafforzano l'ambizione del marchio di espandere ulteriormente la propria presenza in Europa nei prossimi mesi.
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