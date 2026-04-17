Lee Miller: la storia della pioniera del fotogiornalismo arriva su Sky con Kate Winslet

Arriva in prima TV su Sky Cinema Uno il film LEE MILLER, interpretato da Kate Winslet, lunedì 20 aprile alle 21:15. Disponibile anche in streaming su NOW e on demand, il film offre un ritratto potente e umano di una delle figure femminili più iconiche e rivoluzionarie del fotogiornalismo.

La pellicola, che vede l'esordio alla regia di Ellen Kuras, direttrice della fotografia di fama mondiale, segue la straordinaria storia della fotografa americana Lee Miller. Ambientato negli anni che precedono e attraversano la Seconda guerra mondiale, il film racconta la trasformazione di Lee Miller da modella a corrispondente di guerra, evidenziando il coraggio e la determinazione con cui ha saputo imporsi in un ambiente dominato dagli uomini.

Kate Winslet offre un'interpretazione intensa e sfaccettata, affiancata da un cast internazionale di assoluto rilievo: Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Josh O'Connor e Andrea Riseborough. Insieme restituiscono la forza di una donna libera, anticonformista e senza paura di raccontare la verità, anche quando il prezzo da pagare è altissimo.

Nel Sud della Francia, alla vigilia della Seconda guerra mondiale, Lee Miller (Kate Winslet) trascorre le sue giornate tra artisti e intellettuali, determinata ad affermarsi come fotografa dopo aver lasciato la carriera da modella. Con lo scoppio del conflitto si trasferisce a Londra insieme a Roland Penrose (Alexander Skarsgård) e inizia a lavorare per British Vogue, scontrandosi con i limiti imposti alle donne. Decisa a raccontare la guerra in prima linea, sfida le restrizioni dell'epoca e, dopo numerosi rifiuti, riesce a ottenere l'accreditamento come corrispondente, partendo da sola per il fronte europeo. Qui incontra il fotografo David E. Scherman (Andy Samberg), con cui forma un sodalizio professionale destinato a segnare la storia del fotogiornalismo. Dalla liberazione di Parigi all'ingresso nei campi di concentramento, passando per immagini destinate a diventare iconiche, il suo lavoro restituisce con forza e sensibilità gli orrori del conflitto, lasciando un segno indelebile nella storia e nella sua stessa vita.

Attraverso la regia attenta ed emozionante di Ellen Kuras, il film metta al centro una protagonista capace di ridefinire il modo di osservare la guerra e la società. LEE MILLER non è solo il racconto della carriera di una pioniera, ma anche della sua umanità, delle sue ferite e della sua irriducibile sete di verità.

Il film sarà visibile in anteprima on demand per tutti i clienti Sky iscritti al programma loyalty Sky Extra da più di 3 anni, offrendo così a un pubblico sempre più ampio la possibilità di scoprire una storia che ha segnato il Novecento.