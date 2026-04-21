La leggenda delle Peugeot Le Mans: dalle vittorie in pista all'iconica serie anni '90

Nel 1993 Peugeot celebra il trionfo a Le Mans con una serie speciale: 106, 306 e 405 Le Mans. Modelli sportivi e ricercati, oggi vere icone del collezionismo.

Nel 1993 Peugeot ha trasformato un trionfo sportivo in un'icona da strada, celebrando la sua tripletta alla 24 Ore di Le Mans con una serie speciale dedicata a tre modelli che sono diventati oggetto di culto fra gli appassionati di auto sportive degli anni Novanta.

Il dominio della Peugeot 905 sul circuito della Sarthe ha segnato un'epoca e ha ispirato la nascita della serie speciale Le Mans, che include la Peugeot 106 Le Mans, la 306 Le Mans e la 405 Le Mans. Queste vetture non portavano soltanto un nome evocativo, ma rappresentavano una vera e propria dichiarazione d'identità: livrea Rosso Lucifer, dettagli estetici unici e una meccanica derivata direttamente dalle versioni sportive di ciascun modello.

C'è un momento preciso nella storia di Peugeot in cui il successo sportivo si traduce direttamente in prodotto. Così è nata la filosofia che ha dato vita alla trilogia Le Mans, oggi considerata una delle espressioni più interessanti nel collezionismo Peugeot. Ogni modello esprimeva il DNA dinamico del marchio, con soluzioni tecniche che privilegiavano sostanza e coerenza.

La Peugeot 106 Le Mans nasce dalla base della 106 XSi. Con un motore 1.4 da circa 95 CV, cambio manuale a cinque marce e un peso inferiore ai 900 kg, era la quintessenza della piccola sportiva leggera. Un'auto brillante e reattiva, caratterizzata dal famoso retrotreno Peugeot a barre di torsione e dalle inconfondibili mostrine dedicate: un concentrato di adrenalina per chi amava la guida essenziale.

Per chi cercava prestazioni superiori, la Peugeot 306 Le Mans riprendeva le virtù della 306 S16, portando in dote il quattro cilindri 2.0 16 valvole da circa 150 CV e uno 0-100 in circa 8 secondi. La velocità massima sfiorava i 215 km/h, con il telaio dotato di retrotreno autosterzante passivo che regalava uno dei migliori equilibri dinamici della categoria.

Al vertice della gamma si collocava la Peugeot 405 Le Mans, basata sulla celebre 405 Mi16. Con il motore 1.9 16 valvole da circa 160 CV, questa berlina era capace di raggiungere quasi 220 km/h, mantenendo una guida precisa e appagante. Oggi è considerata la versione più rara e desiderata della serie.



Queste edizioni limitate non erano semplici operazioni di marketing, ma un vero tributo a un successo storico, pensate per chi cercava una sportiva autentica. Motori aspirati vivaci, telai leggeri e un'esperienza di guida centrata sul piacere al volante: così Peugeot ha saputo trasferire l'emozione delle corse nella quotidianità.

A distanza di più di trent'anni, le Le Mans restano un capitolo unico nel patrimonio Peugeot. Sono il simbolo di un periodo dove il fascino della vittoria non si consumava solo in pista, ma diventava un'emozione da vivere ogni giorno. Un tempo in cui le vittorie della domenica a Le Mans continuavano a riverberare nei lunedì mattina degli automobilisti.