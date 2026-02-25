Connect with us

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Published

Dopo l’intensa esibizione sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, Leo Gassmann torna a stupire con l’uscita del videoclip del suo nuovo singolo “Naturale”, brano con cui è in gara nella kermesse ligure. Il video, ambientato nella città di Roma, racconta la storia di un ragazzo e una ragazza che, bendati e posizionati in due zone opposte della capitale, si muovono nella giungla urbana affidandosi unicamente ai propri sensi. Dopo una serie di incontri e scoperte, i due protagonisti si ritrovano finalmente a Piazza di Spagna, in una simbolica rinascita attraverso l’amore e la connessione umana.

Il singolo, scritto a quattro mani da Leo Gassmann con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, si presenta come un inno alla sincerità dei sentimenti. *“Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore”* racconta l’artista romano.

Durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio, Gassmann condividerà il palco dell’Ariston con l’amico e collega Aiello per un omaggio a Riccardo Cocciante sulle note di “Era già tutto previsto”.

Parallelamente, il cantautore annuncia l’uscita del suo terzo album in studio, “Vita Vera Paradiso”, disponibile dal 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia. Il nuovo progetto rappresenta un punto di svolta artistico per Gassmann, che abbraccia sonorità folk ispirate a grandi nomi internazionali come Bob Dylan, Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. “Vita Vera Paradiso” è un disco maturo e riflessivo, ricco di strumenti suonati dal vivo – dalla chitarra alla batteria, dal banjo alla cornamusa – che accompagna brani capaci di raccontare storie d’amore e di vita quotidiana.

A corredo della pubblicazione, è stato annunciato anche il tour primaverile che attraverserà l’Italia con sei tappe: 4 maggio a Bologna (Locomotive Club), 6 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), 7 maggio a Livorno (The Cage), 14 maggio a Roma (Largo Venue), 15 maggio a Milano (Santeria Toscana 31) e 17 maggio a Napoli (Duel Club).

Nato a Roma il 22 novembre 1998 in una famiglia di artisti, Leo Gassmann si avvicina alla musica fin da giovane, studia chitarra classica e solfeggio per cinque anni all’Accademia di Santa Cecilia e si laurea in Arte e Comunicazione alla John Cabot University. La sua carriera decolla nel 2020 con la vittoria nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo grazie al brano “Vai bene così”. Da allora, il cantautore ha consolidato la sua presenza nella scena musicale italiana con album di successo come “Strike” e “La strada per Agartha” e singoli diventati virali, tra cui “Dammi un bacio, Ja”, inserito nella colonna sonora della fiction RAI “Un Professore”.

Con oltre 95 milioni di stream totali, Gassmann ha dimostrato di essere uno degli artisti più versatili della sua generazione. Non solo musica: nel 2024 ha vestito i panni di Franco Califano nel film RAI “Califano”, ruolo che gli è valso il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno. È poi apparso in “Una terapia di gruppo” accanto a Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, e quest’anno è tra i protagonisti del film “Fuori la verità” di Davide Minnella e della miniserie RAI “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

Con “Naturale” e il nuovo album “Vita Vera Paradiso”, Leo Gassmann segna un’importante tappa della propria crescita artistica, confermandosi come una delle voci più autentiche e promettenti del panorama musicale italiano contemporaneo.

