Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Published

Leo Gassmann sarà uno dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Il giovane cantautore romano, classe 1998, si prepara così a tornare sul celebre palco dell’Ariston dopo le sue precedenti partecipazioni che hanno segnato momenti importanti della sua carriera.

Nato a Roma il 22 novembre 1998, Gassmann appartiene a una famiglia con profonde radici artistiche. Fin da bambino ha mostrato grande dedizione alla musica: a soli nove anni è entrato all’Accademia di Santa Cecilia dove ha studiato chitarra classica e solfeggio per cinque anni. Il suo talento si è rivelato presto al grande pubblico quando, nel 2020, ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”. Il videoclip del brano, che ha superato le 8,2 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli è valso il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020, consegnato durante la Festa del Cinema di Roma.

Parallelamente all’attività musicale, Gassmann ha coltivato anche la formazione accademica, conseguendo la laurea in Arte e Comunicazione presso l’Università John Cabot di Roma. Dopo il successo del suo album d’esordio “Strike”, è tornato all’Ariston nella 73ª edizione del Festival con il brano “Terzo Cuore”, scritto e prodotto insieme a Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

Negli anni successivi, Gassmann ha consolidato la sua maturità artistica pubblicando l’album “La strada per Agartha”, che includeva singoli come “Volo Rovescio” e “Capiscimi”, quest’ultimo accompagnato da un videoclip in cui compare anche la giovane creator Sofia Viscardi. Nel 2023 è uscito il brano “Dammi un bacio, Ja”, divenuto virale sulle piattaforme social e successivamente incluso nella colonna sonora della seconda stagione della fiction RAI “Un Professore”.

Tra il 2024 e il 2025 Gassmann ha pubblicato una serie di singoli di successo come “Take That”, “E poi sei arrivata tu”, “Free Drink” e “YAMAMAI”, arrivando a superare 95 milioni di stream complessivi sulle piattaforme digitali.

Oltre alla musica, Leo Gassmann ha spiccato anche come attore. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film RAI “Califano”, una performance che gli ha fatto ottenere il Nastro d’Argento come “rivelazione dell’anno”. L’anno seguente è apparso al cinema in “Una terapia di gruppo” al fianco di Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, mentre nel 2025 è tra i protagonisti del film “Fuori la verità” di Davide Minnella, insieme a Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.

Con la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, Leo Gassmann conferma il suo percorso di crescita artistica e personale, pronto a portare sul palco dell’Ariston una nuova pagina della sua carriera. Determinazione, talento e autenticità continuano a essere le cifre distintive di un artista capace di muoversi con naturalezza tra musica e cinema, mantenendo sempre un legame autentico con il suo pubblico.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Spettacolo

PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler...

13 ore ago

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Per la prima volta nella sua carriera, Nayt sarà in gara al Festival di Sanremo, giunto alla 76ª edizione. Un debutto atteso per uno...

14 ore ago

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Dopo il successo del suo primo tour internazionale, che lo scorso maggio ha incantato il pubblico europeo, Mannarino si prepara a tornare ad abbracciare...

14 ore ago

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Continua la corsa di Annalisa, protagonista assoluta della scena pop italiana. Dopo aver conquistato oltre 250 mila spettatori nel 2024 e una serie di...

15 ore ago