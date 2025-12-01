LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Leo Gassmann sarà uno dei protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Il giovane cantautore romano, classe 1998, si prepara così a tornare sul celebre palco dell’Ariston dopo le sue precedenti partecipazioni che hanno segnato momenti importanti della sua carriera.

Nato a Roma il 22 novembre 1998, Gassmann appartiene a una famiglia con profonde radici artistiche. Fin da bambino ha mostrato grande dedizione alla musica: a soli nove anni è entrato all’Accademia di Santa Cecilia dove ha studiato chitarra classica e solfeggio per cinque anni. Il suo talento si è rivelato presto al grande pubblico quando, nel 2020, ha vinto la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Vai bene così”. Il videoclip del brano, che ha superato le 8,2 milioni di visualizzazioni su YouTube, gli è valso il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani 2020, consegnato durante la Festa del Cinema di Roma.

Parallelamente all’attività musicale, Gassmann ha coltivato anche la formazione accademica, conseguendo la laurea in Arte e Comunicazione presso l’Università John Cabot di Roma. Dopo il successo del suo album d’esordio “Strike”, è tornato all’Ariston nella 73ª edizione del Festival con il brano “Terzo Cuore”, scritto e prodotto insieme a Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti.

Negli anni successivi, Gassmann ha consolidato la sua maturità artistica pubblicando l’album “La strada per Agartha”, che includeva singoli come “Volo Rovescio” e “Capiscimi”, quest’ultimo accompagnato da un videoclip in cui compare anche la giovane creator Sofia Viscardi. Nel 2023 è uscito il brano “Dammi un bacio, Ja”, divenuto virale sulle piattaforme social e successivamente incluso nella colonna sonora della seconda stagione della fiction RAI “Un Professore”.

Tra il 2024 e il 2025 Gassmann ha pubblicato una serie di singoli di successo come “Take That”, “E poi sei arrivata tu”, “Free Drink” e “YAMAMAI”, arrivando a superare 95 milioni di stream complessivi sulle piattaforme digitali.

Oltre alla musica, Leo Gassmann ha spiccato anche come attore. Nel 2024 ha interpretato Franco Califano nel film RAI “Califano”, una performance che gli ha fatto ottenere il Nastro d’Argento come “rivelazione dell’anno”. L’anno seguente è apparso al cinema in “Una terapia di gruppo” al fianco di Claudio Bisio, Margherita Buy e Claudio Santamaria, mentre nel 2025 è tra i protagonisti del film “Fuori la verità” di Davide Minnella, insieme a Claudio Amendola, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi.

Con la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, Leo Gassmann conferma il suo percorso di crescita artistica e personale, pronto a portare sul palco dell’Ariston una nuova pagina della sua carriera. Determinazione, talento e autenticità continuano a essere le cifre distintive di un artista capace di muoversi con naturalezza tra musica e cinema, mantenendo sempre un legame autentico con il suo pubblico.