Lexus presenta uno studio sul futuro del lusso

Non molto tempo fa, l’illuminazione elettrica era considerata un lusso cosi come anche i telefoni cellulari. Ma le nozioni di lusso cambiano spesso con il progresso tecnologico e i cambiamenti culturali. Con l’inizio del nuovo decennio, Lexus condivide gli elementi chiave della sua più recente ricerca sul futuro del lusso; nello specifico, quali saranno i requisiti del lusso “must have” tra 10 anni?

Come marchio leader nel settore del lusso, Lexus ha sempre avuto l’interesse nel sapere quali sono queste nozioni e ha sempre cercato di anticipare le aspettative dei consumatori di lusso. “Fin dall’inizio, il nostro piùgrande interesse non sono state le macchine, ma le persone”, ha dichiarato Lisa Materazzo, vice presidente del marketing Lexus negli USA. “Cosa li muove? Cosa li fa muovere? È l’ispirazione per tutto ciò che facciamo. Dai prodotti che realizziamo all’esperienza in concessionaria, è ciò che ci rende unici Lexus”.

In linea con il DNA del brand di superare sempre le aspettative, Lexus USA ha commissionato uno studio su oltre 3.200 americani della Gen Z a Baby Boomers. Secondo lo studio, le esperienze sorprendenti e la qualità sono in cima alla lista delle richieste. Ma anche nuovi must have sono entrati nelle future aspettative di lusso degli americani, compreso il tempo per il “digital detox”, il desiderio di essere unici e una maggiore attenzione al benessere.

Esperienze Sorprendenti, Qualità Eccezionale

Il lusso è sempre stato sinonimo di qualità eccezionale e, più di recente, di esperienze sul possesso. Sono le caratteristiche più intrinseche del lusso e, secondo i risultati dello studio, sono i “must have” più importanti per i marchi del lusso. La maggior parte degli americani (56%) ritiene che il lusso sia meglio descritto come uno stile di vita fatto di esperienze piuttosto che una collezione di oggetti personali. Questa tendenza è destinata a continuare, poiché la maggior parte degli americani (73%) ritiene che l’identificazione del lusso con le esperienze rispetto agli oggetti personali sarà altrettanto, se non di più, importante nel prossimo decennio.

Infatti, guardando al futuro, i marchi del lusso di successo si differenzieranno con esperienze e servizi di qualità, non solo prodotti di qualità. L’86 per cento degli americani si aspetta che i marchi di lusso forniscano esperienze sorprendenti; dall’essere altamente reattivi alle esigenze dei clienti, fornendo un supporto esperto e concentrandosi sui dettagli; al tocco personale, come conoscere il nome e le preferenze del cliente e anche l’attenzione ai sensi, come il profumo, l’illuminazione e l’umore.

Il nuovo lusso: la disintossicazione digitale

Gli americani amano i loro dispositivi digitali e continueranno a richiedere e a valorizzare i progressi tecnologici che consentono loro di connettersi in modo più fluido. Detto questo, la dipendenza da questi dispositivi ha anche molti che sentono la pressione di essere “connessi” in ogni momento. Questo potrebbe essere il motivo per cui, nel prossimo decennio, sempre più persone assoceranno il lusso all’opportunità di occasionali “disintossicazioni digitali”, all’astensione volontaria dai social media, dalle notizie, dalla posta elettronica e da internet di tanto in tanto.

Conoscermi è amarmi: personalizzazione

Gli americani vogliono che la personalizzazione sia integrata nel processo di acquisto. Pensando al futuro, quasi tutti (93%) si aspettano dai marchi di lusso nuove possibilità di personalizzazione in grado di soddisfare le loro richieste speciali. Difatti, più della metà (51%) spera di vedere ulteriori strumenti e innovazioni a supporto delle modalità di personalizzazione degli ordini di lusso online.

Avere un impatto: Ambiente e sostenibilità

La maggior parte degli americani si aspetta che i marchi di lusso abbiano processi di produzione rispettosi dell’ambiente (81%). Più di sette su dieci ritengono inoltre che i marchi di lusso dovrebbero agire come leader sulle questioni relative alla sostenibilità (71%). Sono aperti a materiali innovativi per contribuire a soddisfare la loro esigenza di sostenibilità. In realtà, quasi la metà (48%) spera di vedere in futuro materiali più originali come la finta pelle e i diamanti coltivati in laboratorio. Si prevede che si intensificherà l’attenzione su come i marchi di lusso interpreteranno l’attitudine “green”. Guardando al futuro, questa aspettativa come requisito di lusso aumenta di 8 punti percentuali, con quasi un terzo (30%) che dice che sarà essenziale. Anche alcune categorie di prodotti sono tenute ad uno standard più elevato rispetto ad altre. Gli americani sono più propensi a dire che essere rispettosi dell’ambiente è più che altro un “must have” per i marchi di lusso in categorie come la bellezza/cosmetica, il food and beverage e l’automotive.

Divertimento personale

Il concetto di lusso va al di là di ciò che è tangibile, con molti americani che considerano la libertà di divertirsi e si concentrano su ciò che è importante per essere un lusso. Si prevede che questi numeri aumenteranno nei prossimi 10 anni, con il 51% che dice tempo per divertirsi e il 50% che la libertà di concentrarsi sulla salute e sul benessere diventerà ancora di più un lusso.

Guardando oltre: L’anno 2050

Tra trent’anni, gli americani prevedono che la tecnologia della lettura del pensiero, i viaggi nello spazio e le auto volanti saranno simboli di lusso. In effetti, la tecnologia innovativa è in testa alla lista per quanto riguarda l’aspetto del lusso che ci si aspetta per l’anno 2050. In cima alla lista ci sono:

– Dispositivi per la lettura della mente

– Vacanze spaziali

– Auto volanti

– Tecnologia di registrazione dei sogni

– Dispositivi per l’impianto del cervello per aiutare la memoria

Lanciata nel 1989 a livello mondiale, e nel 1993 in Italia, Lexus, brand premium del gruppo Toyota, è attualmente presente in 90 Paesi. Si è imposta all’attenzione del mondo grazie al design distintivo delle sue auto, all’innovazione garantita dalla tecnologia Full Hybrid Electric, alla sicurezza offerta di serie con il Lexus Safety System +, e alla qualità superiore assicurata dall’artigianalità dei maestri Takumi. A questi elementi si unisce l’Omotenashi: il concetto giapponese di ospitalità, che descrive anche la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino. In termini di vendite sul mercato globale Lexus è il quarto brand dopo le tre case automobilistiche tedesche (Audi, BMW, Mercedes). Attualmente detiene la leadership globale nella vendita di vetture ibride elettriche nel mercato Premium, con 1,695,170 unità (2019). Il posizionamento del brand viene espresso attraverso “Experience Amazing”: creare esperienze in grado di trasformare la funzione in emozione, la performance in passione e la tecnologia in immaginazione. Lexus presenta una completa gamma Full Hybrid Electric, che comprende vetture compatte come la CT, berline IS e la nuova ES, sportive RC e LC, una completa gamma SUV con il nuovo UX, NX e RX, fino alla prestigiosa ammiraglia LS. A tali modelli si affianca la RC F, prodotto con un’anima sportiva.

