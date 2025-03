Lexus spinge l’acceleratore sull’elettrico: innovazioni di punta per i BEV europei

Lexus riafferma il suo ruolo di leader nel settore dei veicoli elettrici a batteria del gruppo TOYOTA, annunciando importanti innovazioni tecniche per il mercato europeo. La casa automobilistica giapponese ha scelto Bruxelles per svelare in anteprima mondiale il suo nuovo SUV di lusso RZ, che introdurrà tecnologie rivoluzionarie come lo steer-by-wire e l’Interactive Manual Drive. Queste novità dimostrano l’approccio visionario del brand, che punta a un’integrazione sempre più avanzata tra hardware e software per ridefinire l’esperienza di guida.

Il nuovo Lexus RZ sarà il primo modello a offrire il sistema di sterzata steer-by-wire, una tecnologia che garantisce un controllo più fluido e intuitivo, riducendo la rotazione del volante a circa 200 gradi da un fine corsa all’altro. Ma l’innovazione più sorprendente è l’Interactive Manual Drive, un sistema basato su software che replica la sensazione di un cambio manuale. Questa tecnologia debutterà sulla RZ 550e F SPORT, l’ammiraglia della gamma, consentendo ai conducenti di utilizzare i paddle al volante per simulare una trasmissione a otto rapporti, mantenendo al contempo tutti i vantaggi della trazione integrale elettrica.

Non meno rilevante è l’evoluzione del sistema di trazione DIRECT4, che ora assicura una distribuzione più equilibrata della potenza tra assale anteriore e posteriore. Con un aumento della potenza sull’asse posteriore, la ripartizione della coppia diventa più flessibile, migliorando stabilità, trazione e piacere di guida. Inoltre, il nuovo pacco batteria agli ioni di litio da 77 kWh offrirà fino a 100 km di autonomia aggiuntiva, mentre il caricatore di bordo potenziato da 22 kW ridurrà i tempi di ricarica.

L’annuncio di Lexus arriva in un periodo di vendite senza precedenti per il marchio. La strategia multi-tecnologica della casa giapponese, che combina motorizzazioni BEV e PHEV, sta portando risultati straordinari. Nel 2024, Lexus ha registrato un aumento del 20% delle vendite in Europa, superando le 88.000 unità e conquistando una quota di mercato del 2,5%, la più alta di sempre.

Il successo è trainato dal nuovo crossover compatto LBX, che ha già venduto quasi 24.000 unità, dai modelli ibridi plug-in, che rappresentano il 20% delle vendite totali, e dalla gamma elettrica a batteria, che ha raddoppiato i volumi rispetto all’anno precedente. Questi risultati hanno contribuito anche alla performance globale di Lexus, con un incremento del 3,3% e oltre 850.000 veicoli venduti nel mondo.

Il trend positivo si sta confermando anche nel 2025, con i primi due mesi dell’anno che segnano un’ulteriore crescita del 20% nelle vendite.

Con l’introduzione del nuovo Lexus RZ, la casa giapponese dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare nel settore dei veicoli elettrici di lusso. L’RZ sarà disponibile in Europa dall’autunno 2025, pronto a ridefinire il concetto di guida elettrica con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e prestazioni sempre più coinvolgenti.