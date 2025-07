Lexus: sponsor ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia 2025

Lexus conferma la sua presenza sul prestigioso red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia per il nono anno consecutivo. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, il marchio di lusso del gruppo Toyota sarà ancora una volta sponsor ufficiale dell’evento, sottolineando il suo stretto legame con il mondo del cinema.

Durante questi giorni, al Lido di Venezia, i riflettori saranno puntati su 35 veicoli elettrificati firmati Lexus che accompagneranno registi, attori e celebrità ospiti del festival. Tra i modelli presenti, spiccherà la Lexus ES Full Electric, presentata in anteprima nazionale, che si affianca al modello ibrido e rappresenta una sintesi perfetta di eleganza e innovazione tecnologica. La nuova berlina incarna il concetto di “Making Luxury Personal”, adattandosi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e regalando esperienze uniche e coinvolgenti.

Lexus e il cinema sono due mondi accomunati da passione, innovazione e creatività. La presenza alla Biennale Cinema 2025, infatti, dimostra la volontà del brand di abbracciare il futuro con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e sostenibili. La flotta, che include i modelli LBX e UX Full Hybrid, NX Plug-in Hybrid e Full Hybrid, RX, RZ Full Electric e l’ammiraglia ES Full Hybrid, testimonia un approccio multi-tecnologico ormai consolidato.

In particolare, la nuova Lexus ES Full Electric si presenta come una vera star del cinema, combinando eleganza con un’avanzata digitalizzazione intuitiva e comfort di prima classe. L’auto promette di ridefinire gli standard della mobilità, mantenendo un profondo rispetto per l’ambiente.

Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia, ha espresso tutto l’orgoglio del brand per questa collaborazione: “L’innovazione è per Lexus parte integrante del DNA del brand: va oltre la tecnologia, è la combinazione di creatività, sostenibilità e centralità delle persone. Elementi che ci accomunano con il mondo del cinema. Per questo siamo fieri di essere al fianco della Biennale di Venezia in occasione della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, con cui condividiamo valori come la cura dei dettagli, la ricerca dell’eccellenza e l’innovazione continua,” ha dichiarato.

Moroni ha poi aggiunto: “È un privilegio accompagnare anche quest’anno attori e registi sul red carpet a bordo della nostra flotta elettrificata, nella splendida cornice veneziana. La nostra presenza alla Biennale Cinema 2025 è l’espressione di un impegno concreto verso il futuro, grazie a soluzioni elettrificate all’avanguardia che elevano l’esperienza del guidatore e ridefiniscono gli standard della mobilità e rispetto per l’ambiente. In questa edizione, presentiamo in anteprima nazionale la nostra ammiraglia, la nuova Lexus ES: un’icona che incarna un concetto evoluto di mobilità, dove digitalizzazione avanzata e intuitiva, comfort di prima classe e la firma inconfondibile della guida Lexus si fondono in un’esperienza straordinaria, oltre ogni aspettativa.”