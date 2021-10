LG: sistema di assistenza alla guida per la nuova Mercedes Classe C

LG Electronics (LG) annuncia che il proprio innovativo sistema di assistenza alla guida ADAS (Advanced Driving Assistance System) è disponibile sulla nuova Mercedes-Benz Classe C 2021, in distribuzione nei mercati di tutto il mondo.

L’ADAS di LG sfrutta la più recente tecnologia automotive e lavora in tandem con la precisa ingegneria di Mercedes-Benz AG al fine di garantire maggiore sicurezza al conducente e ai passeggeri della nuova Classe C.

Il sofisticato sistema ADAS di LG supporta una varietà di funzioni essenziali per la sicurezza, tra cui la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia, l’assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il controllo intelligente dei fari e il Cruise Control adattivo, per garantire non solo la sicurezza degli occupanti del veicolo ma anche degli altri automobilisti e dei pedoni. Alcune funzionalità supportate dal sistema ADAS di LG, come la frenata automatica d’emergenza e l’avviso di deviazione dalla corsia, diventeranno obbligatorie in molti paesi sui nuovi veicoli entro il 2022.

LG ha progettato il sistema ADAS sfruttando il proprio know how sviluppato in molti anni di leadership nelle comunicazioni mobile, nel riconoscimento delle immagini e nella connettività. L’AI avanzata e il deep learning, entrambi fondamentali per la strategia di LG, permettono alla telecamera di raccogliere ed elaborare varie informazioni sul traffico per aiutare i conducenti a rispondere alle condizioni della strada e del traffico in tempo reale.

Il sistema riconosce accuratamente l’ambiente circostante, analizzando costantemente la posizione del veicolo rispetto agli oggetti circostanti, sia in movimento che fermi, e attiva automaticamente il sistema di frenata in caso di collisione imminente. I dati della telecamera permettono anche al sistema di avvertire i conducenti se, inavvertitamente, stanno deviando nella corsia vicina o si stanno avvicinando troppo al veicolo davanti.

La società in rapida crescita LG Vehicle component Solutions (VS) vanta tra i propri clienti numerosi marchi automobilistici di rilevanza globale, tra cui Mercedes-Benz, Ford e Cadillac mentre la sua joint venture LG Magna e-Powertrain produce motori elettrici, inverter, caricatori di bordo e sistemi di guida elettrica per il mercato dei veicoli elettrici.

La VS Company ha ricevuto inoltre le certificazioni per la sicurezza del prodotto da parte di TÜV Rheinland, organizzazione globale di test e certificazione, che ha conferito ad ADAS le certificazioni ISO 26262 per la Sicurezza Funzionale del Prodotto e del Processo di Sicurezza Funzionale.

“LG collabora con Mercedes-Benz AG/Daimler AG da quasi 10 anni per prepararsi al futuro della mobilità e allo sviluppo dei veicoli autonomi”, ha dichiarato Kim Jin-yong, presidente della Vehicle components Solutions Company di LG Electronics. “Sono le partnership con i leader dell’industria automobilistica che ci permettono di portare le nostre innovazioni nel mondo dei veicoli e di contribuire a rendere le strade più sicure per tutti”.