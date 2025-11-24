Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Published

MAK, azienda italiana leader nel mercato delle ruote in lega per l’aftermarket, amplia la propria offerta con CHELSEA, il nuovo modello dedicato ai driver MINI di oggi e di domani. Una ruota che nasce per interpretare al meglio l’evoluzione stilistica della casa britannica, dai modelli termici più recenti alle nuove vetture elettriche, mantenendo un equilibrio perfetto tra eleganza, tecnologia e personalità.

Il design di CHELSEA si distingue per la presenza di numerose razze, una scelta estetica pensata per integrarsi armoniosamente con le forme contemporanee delle MINI. La ruota punta su un look sofisticato e moderno, capace di valorizzare ogni tonalità di carrozzeria e di esaltare l’identità urbana e premium che da sempre accompagna il marchio anglosassone.

Disponibile nelle misure da 16’’ a 19’’, CHELSEA vanta le prestigiose omologazioni NAD e TÜV/KBA, garanzia di qualità costruttiva, affidabilità e piena conformità alle normative europee in materia di sicurezza. Un aspetto che conferma l’impegno di MAK verso standard produttivi d’eccellenza, centrali per chi desidera un upgrade estetico senza rinunciare alla tranquillità di un prodotto certificato.

La gamma propone due finiture, entrambe Winter Approved, ideali per affrontare la stagione fredda senza compromessi sul piano estetico. La versione black mirror si distingue per i suoi giochi di luce brillanti e raffinati, perfetti per chi cerca una presenza scenica ricercata. La variante gloss black, più essenziale ma altrettanto elegante, si adatta ai gusti più esigenti e garantisce un look sempre coerente, pulito e contemporaneo.

Con CHELSEA, MAK ribadisce la propria vocazione: offrire ai driver MINI una ruota capace di combinare design, sicurezza, innovazione e funzionalità. Scegliere MAK significa affidarsi a un produttore che punta sulla qualità e sul rispetto rigoroso delle normative, proponendo soluzioni in grado di incontrare le aspettative di un pubblico attento allo stile ma anche alla solidità tecnica.

Il nuovo modello CHELSEA è la risposta a chi, nella propria MINI, cerca un dettaglio distintivo e premium, capace di valorizzare ogni viaggio con un tocco di classe tutta italiana.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

La nuova generazione di Jeep Compass debutta ufficialmente sulle strade europee, confermandosi come uno dei modelli più attesi nel panorama dei SUV di medie...

3 ore ago

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Leapmotor ha presentato in anteprima mondiale la nuova A10, siglata B03X sui mercati internazionali, al Salone dell’Auto di Guangzhou. Il modello segna un passo...

3 giorni ago

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

La sportività ha un nuovo volto, e porta il nome di CUPRA Leon VZ. Il marchio spagnolo continua a spingere i confini delle prestazioni...

3 giorni ago

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Nata con l’obiettivo di coniugare spazio, comfort e prestazioni, la Peugeot 309 GTI 16 rimane una delle compatte più affascinanti mai prodotte dal marchio...

3 giorni ago