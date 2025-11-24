MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

MAK, azienda italiana leader nel mercato delle ruote in lega per l’aftermarket, amplia la propria offerta con CHELSEA, il nuovo modello dedicato ai driver MINI di oggi e di domani. Una ruota che nasce per interpretare al meglio l’evoluzione stilistica della casa britannica, dai modelli termici più recenti alle nuove vetture elettriche, mantenendo un equilibrio perfetto tra eleganza, tecnologia e personalità.

Il design di CHELSEA si distingue per la presenza di numerose razze, una scelta estetica pensata per integrarsi armoniosamente con le forme contemporanee delle MINI. La ruota punta su un look sofisticato e moderno, capace di valorizzare ogni tonalità di carrozzeria e di esaltare l’identità urbana e premium che da sempre accompagna il marchio anglosassone.

Disponibile nelle misure da 16’’ a 19’’, CHELSEA vanta le prestigiose omologazioni NAD e TÜV/KBA, garanzia di qualità costruttiva, affidabilità e piena conformità alle normative europee in materia di sicurezza. Un aspetto che conferma l’impegno di MAK verso standard produttivi d’eccellenza, centrali per chi desidera un upgrade estetico senza rinunciare alla tranquillità di un prodotto certificato.

La gamma propone due finiture, entrambe Winter Approved, ideali per affrontare la stagione fredda senza compromessi sul piano estetico. La versione black mirror si distingue per i suoi giochi di luce brillanti e raffinati, perfetti per chi cerca una presenza scenica ricercata. La variante gloss black, più essenziale ma altrettanto elegante, si adatta ai gusti più esigenti e garantisce un look sempre coerente, pulito e contemporaneo.

Con CHELSEA, MAK ribadisce la propria vocazione: offrire ai driver MINI una ruota capace di combinare design, sicurezza, innovazione e funzionalità. Scegliere MAK significa affidarsi a un produttore che punta sulla qualità e sul rispetto rigoroso delle normative, proponendo soluzioni in grado di incontrare le aspettative di un pubblico attento allo stile ma anche alla solidità tecnica.

Il nuovo modello CHELSEA è la risposta a chi, nella propria MINI, cerca un dettaglio distintivo e premium, capace di valorizzare ogni viaggio con un tocco di classe tutta italiana.