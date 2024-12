Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair – Una Retrospettiva al MoMA

Il Museum of Modern Art di New York insieme a Cinecittà festeggiano Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita con una speciale retrospettiva intitolata “Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair”. L’evento, che si terrà dal 12 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, celebrerà il grande attore italiano e metterà in luce i successi della sua figlia Chiara. La retrospettiva offrirà al pubblico una selezione di 17 titoli con protagonista Marcello Mastroianni, tra cui nuovi restauri realizzati da Cinecittà, e 6 film interpretati da Chiara Mastroianni.

In una dichiarazione, Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, ha affermato: “Marcello and Chiara Mastroianni: A Family Affair ci offre una nuova occasione per mostrare al pubblico di tutto il mondo una importante mission di Cinecittà che riflette su tre temi fondamentali per il cinema: la conservazione, il restauro e la divulgazione.” La retrospettiva includerà la prima americana del nuovo restauro in 4K del film “Le Notti bianche” di Luchino Visconti, introdotta da Chiara Mastroianni insieme alla presidente di Cinecittà.

Nata nel 1972 da Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni ha costruito una carriera di prestigio nel cinema, collaborando con importanti registi francesi e internazionali. La retrospettiva includerà anche la Prima Americana del film “Marcello Mio” di Christophe Honoré, dove l’attrice interpreta vari personaggi cinematografici del padre.

Chiara Mastroianni ha commentato: “Il MoMA è sempre stato uno dei miei luoghi preferiti di New York, trovo quindi molto emozionante che la retrospettiva dedicata a mio padre Marcello e a me si tenga in un simile tempio dell’arte e del cinema.” La ricca carriera di Marcello Mastroianni ha prodotto 147 film, collaborando con registi del calibro di Fellini, Visconti, Antonioni, e altri. Nonostante numerose nomination e riconoscimenti internazionali, non ha mai vinto un premio Oscar.

La retrospettiva al MoMA celebra l’influenza di Marcello Mastroianni e Chiara Mastroianni nel panorama cinematografico internazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nella magia del cinema italiano. Per maggiori dettagli sul calendario degli eventi e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del MoMA.