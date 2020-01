Marco Masini in gara al 70° Festival di Sanremo con “Il Confronto”. A febbraio il nuovo album “Masini +1, 30th Anniversary”

MARCO MASINI, che nel 2020 celebra 30 anni di carriera artistica, è in gara al 70° Festival di Sanremo con il brano “IL CONFRONTO” (Sony Legacy), scritto dallo stesso Marco Masini insieme a Federica Camba e Daniele Coro, che sarà contenuto in “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY”, il prossimo album dell’artista in uscita il 7 febbraio.

Il disco è la perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore delle persone. Nell’album “MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” sono contenuti 15 grandi successi dell’artista reinterpretati con colleghi e amici e 4 brani inediti, tra cui il singolo sanremese.

“MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” sarà disponibile in formato CD digipack e in special BOX numerato 1000 pezzi che includerà:

CD Digipack

Doppio LP

Foto 30*30 Autografata

Bandana Personalizzata

Ciondolo Tau Personalizzato

Tour Pass (non valido come titolo di ingresso)

L’album sarà acquistabile in pre-order da questa settimana.

Da aprile, inoltre, l’artista sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a riabbracciare il suo pubblico dal vivo. Alle date già annunciate, si aggiungono ora una terza data a Firenze (24 maggio), una seconda data a Milano (28 maggio) e una nuova data a Genova (19 maggio)!

Queste le date ad oggi confermate:

3 aprile – MONS – Théâtre Royal de Mons

4 aprile – LIEGI – Forum de Liège

15 aprile – ZURIGO – Kaufleuten Club

16 aprile – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

18 aprile – ANCONA – Teatro delle Muse

25 aprile – BRESCIA – Dis Play

30 aprile – BOLOGNA – EuropAuditorium

2 maggio – ROMA – Auditorium Parco della Musica

9 maggio – TORINO – Teatro Colosseo

12 maggio – VENEZIA – Teatro Goldoni

15 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

16 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi

18 maggio – PARMA – Teatro Regio

19 maggio – GENOVA – Politeama Genovese (NUOVA DATA)

22 maggio – LECCE – Teatro Politeama Greco

24 maggio – FIRENZE – Teatro Verdi (NUOVA DATA)

28 maggio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi (NUOVA DATA)

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire dalle ore 10.00 di oggi, mercoledì 14 gennaio. Dalle ore 10.00 di mercoledì 15 gennaio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

