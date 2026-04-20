Marelli svela nuove soluzioni per propulsione e gestione termica ad Auto China 2026

Marelli presenta a Pechino tecnologie innovative per propulsione e gestione termica, tra cui una nuova pompa di raffreddamento e sistemi flex fuel.

Marelli si prepara a svelare importanti innovazioni nel campo della propulsione e della gestione termica dei veicoli in occasione dell'Auto China 2026 di Pechino, dal 24 aprile al 3 maggio. L'azienda, seguendo il tema Rooted in innovation, everywhere, propone soluzioni che mirano a sostenere l'evoluzione dei sistemi di powertrain per tutte le tipologie di propulsione, rispondendo così alle esigenze di mercati e regioni differenti.





Protagonista tra le novità in mostra è la nuova pompa di raffreddamento per trasmissioni di veicoli ibridi ed elettrici (e-Transmission Cooling Pump). Si tratta di una tecnologia studiata per migliorare significativamente la gestione termica nella trasmissione, ottimizzando le prestazioni e la durabilità dei sistemi ibridi ed elettrici. Questa soluzione si distingue per un design compatto e per la capacità di utilizzare l'energia in modo efficiente, contribuendo così a incrementare l'autonomia e la performance dei veicoli di nuova generazione.





Al fianco di questa innovazione, Marelli presenta anche la tecnologia flex fuel. Questa soluzione permette ai costruttori di auto di gestire in modo intelligente carburanti differenti, rappresentando un'opzione strategica per favorire il passaggio a propulsioni più pulite e versatili, che si adattino alle diverse necessità globali.





Le tecnologie proposte sono pensate per supportare i produttori automotive in modo trasversale, offrendo sistemi personalizzati in base alle specifiche configurazioni di propulsione, come motorizzazioni ibride, elettriche o tradizionali. Le soluzioni di gestione termica garantiscono una maggiore efficienza energetica nei veicoli ibridi ed elettrici, grazie a un design compatto e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia.





Marelli consolida così il proprio ruolo di leader nello sviluppo di tecnologie avanzate nel settore automobilistico globale. Con queste innovazioni, l'azienda si conferma tra i principali partner dei carmaker, capace di fornire risposte concrete alle sfide della transizione energetica e della mobilità sostenibile.