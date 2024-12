MARIAH CAREY: 30° anniversario di “All I Want For Christmas Is You” con riedizioni da collezione!

La regina del Natale Mariah Carey festeggia il 30° anniversario della sua iconica hit “All I Want For Christmas Is You” e dell’album “Merry Christmas” con riedizioni speciali da collezione. La canzone, ufficialmente certificata 16 volte Platino dalla RIAA, si posiziona nuovamente al primo posto nella classifica Holiday 100 di Billboard e tra le prime 10 della Hot 100.

“All I Want For Christmas Is You” è disponibile in vari formati, inclusi 7″, 12″, cassetta e CD, con brani bonus festivi. La nuova edizione digitale deluxe dell’album Merry Christmas include il concerto rimasterizzato di St. John the Divine, il brano “Hero” disponibile in streaming per la prima volta, e la versione video di “Miss You Most (At Christmas Time)”.

Mariah Carey, una delle artiste più vendute di sempre con oltre 200 milioni di album venduti, ha programmato un tour natalizio esaurito che toccherà 21 città negli Stati Uniti, concludendosi a New York il 17 dicembre. Questo tour, prodotto da Live Nation, promette di essere la più grande produzione natalizia di Mariah fino ad oggi, con classici intramontabili e successi amati dai fan per creare un’indimenticabile atmosfera natalizia.

MARIAH CAREY è un’autrice, imprenditrice, filantropa, produttrice e artista e cantautrice pluripremiata. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui Grammy Awards, American Music Awards, e tre titoli del Guinness World Record. Mariah, membro della Songwriters Hall of Fame, ha fatto la storia con 19 singoli al primo posto nella Billboard Hot 100, di cui 18 sono sue composizioni.

Mariah si è distinta per la sua estensione vocale di cinque ottave e il talento nella scrittura di canzoni e produzione musicale. Il suo impatto culturale ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo, e nel 2020 il suo memoir “The Meaning of Mariah Carey” è stato un bestseller numero 1 del New York Times. Oltre alla sua carriera musicale, Mariah è attiva nel campo della beneficenza, sostenendo numerose cause come Save the Music, la Make-A-Wish Foundation e la lotta contro la fame nel mondo.