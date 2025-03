Maserati incontra Giorgetti: una collaborazione che prende forma alla Milano Design Week 2025

Maserati svela i primi passi di una nuova e affascinante collaborazione con Giorgetti, storico brand del design italiano, in occasione della Milano Design Week 2025. La celebre kermesse internazionale, che ogni anno attira a Milano un pubblico cosmopolita e variegato, si trasforma così nel palcoscenico perfetto per presentare un incontro straordinario tra due eccellenze del Made in Italy. Il risultato di questa sinergia è duplice: una collezione di interior design dal carattere esclusivo e un’auto one-off, realizzata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Questa partnership tutta italiana nasce dalla condivisione di valori profondi: cura meticolosa per i dettagli, ricerca della perfezione e desiderio di offrire esperienze uniche. Maserati e Giorgetti incarnano la bellezza e la maestria artigianale italiana, conquistando un pubblico raffinato e sofisticato, amante della qualità senza compromessi. I due brand inaugurano così un dialogo inedito, una ricerca di reciproca ispirazione che apre la strada a nuove sfide e percorsi creativi.

“Forte dei suoi 110 anni di storia, Maserati è da sempre sinonimo di lusso italiano, proprio come Giorgetti. Questa partnership ci rende estremamente orgogliosi: è un raffinato esempio di eleganza ed eccellenza, infuse in ogni dettaglio di design e in ogni soluzione tecnologica,” ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Maserati. “La collaborazione con Giorgetti si inserisce perfettamente nella nostra visione di diventare veri e propri custodi del Made in Italy, creando legami ed emozioni attraverso innovazione, tradizione, qualità ed esclusività.”

Dello stesso avviso Giovanni del Vecchio, CEO di Giorgetti, che ha sottolineato: “Questa collaborazione rappresenta l’espressione autentica delle identità di Giorgetti e Maserati, due marchi che condividono valori profondi e una visione comune. Per un brand con 127 anni di storia, è un segnale di straordinaria vitalità e desiderio di innovare, mantenendo sempre il proprio ruolo di riferimento nel settore.”

La collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition è un vero e proprio viaggio tra mito e natura. L’iconico Tridente di Nettuno, simbolo di Maserati, ispira una serie di creazioni di design firmate Giorgetti, celebrando l’armonia del mare e la potenza dei venti. Proprio come i modelli Maserati traggono ispirazione da venti leggendari, la collezione si immerge nel fascino dell’elemento acquatico, evocando il mistero delle sirene e la dinamicità delle onde. La narrazione si sviluppa attraverso nomi evocativi ispirati a ninfe acquatiche, creature di bellezza e forza straordinarie, creando un ponte tra il passato mitologico e l’innovazione contemporanea.

L’apice di questa collaborazione è la Maserati Giorgetti Edition, una Grecale Folgore in esemplare unico. Questo SUV 100% elettrico, frutto del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, rappresenta un perfetto equilibrio tra innovazione e raffinatezza. La vettura celebra l’eleganza, la tradizione italiana e la passione per i dettagli, elevando il concetto di alta sartorialità nel mondo dell’automobile. Gli esterni sfoggiano una tonalità esclusiva, mentre gli interni rendono omaggio alla filosofia del “interior home feeling” di Giorgetti, con materiali pregiati e tessuti raffinati, già protagonisti della collezione di interior design.

Il progetto è stato sviluppato dai team creativi di Giancarlo Bosio, Direttore Creativo di Giorgetti, e Klaus Busse, Head of Design Maserati. Il loro lavoro congiunto ha dato vita a un design unico, ispirato al dinamismo e al movimento, due elementi chiave che accomunano il mondo dell’automobile e quello dell’arredo di lusso.

La collezione di interior design Giorgetti Maserati Edition e la Maserati Grecale Giorgetti Edition saranno svelate in anteprima mondiale il 7 aprile 2025, in due location esclusive: lo showroom Giorgetti in via della Spiga e lo showroom Maserati nel quartiere Magenta. Dall’8 aprile, le due creazioni saranno aperte al pubblico, pronte a conquistare gli appassionati di design e di automobili che parteciperanno alla Milano Design Week.