Maserati protagonista a “The I.C.E. St. Moritz”

Nella cornice del tradizionale ed esclusivo appuntamento di The I.C.E. St. Moritz, venerdì 21 e sabato 22 febbraio Maserati è pronta a “rompere il ghiaccio” ed essere protagonista con la sua gamma e due esclusive anteprime mondiali, all’insegna dello spirito del “granturismo all’italiana” e delle performance del Tridente.

Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo: il suo Heritage iconico e le prestazioni delle sue vetture spiccano in occasione di uno degli eventi più glamour della stagione invernarle, mettendosi in mostra nel magnifico scenario del celebre lago ghiacciato dell’Engadina, dove convergono collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

The I.C.E. St. Moritz non è solo un concorso, è un evento unico nel suo genere, che combina cultura, intrattenimento e guida in condizioni estreme, rappresentando un’occasione imperdibile per gli appassionati di auto, collezionisti e semplici amanti del mondo automobilistico.

Durante l’edizione 2025, Maserati sarà presente, accompagnata dal programma di personalizzazione Fuoriserie, con due anteprime.

Tutti i riflettori saranno puntati sulla Gamma GranTurismo e GranCabrio, disponibili sia con motore termico, sia con motore 100% elettrico, con trazione integrale (AWD) di serie e sospensioni pneumatiche, per garantire il massimo delle performance senza rinunciare al comfort in pieno spirito “granturismo”, anche “open air”.

Proprio la trazione integrale primeggerà nelle attività di guida su ghiaccio e sulle strade innevate, dimostrando l’eccellenza tecnologica, le grandi doti dinamiche e il piacere di guida senza compromessi tipici della Casa del Tridente, anche in condizioni difficili.

Inoltre, la gamma Grecale invaderà la cittadina svizzera, mentre MCXtrema e la nuova Maserati GT2 Stradale sottolineeranno il DNA racing e competitivo del Brand, completando la presenza Maserati durante le giornate di evento.

Per quanto riguarda la partecipazione al Concorso di Eleganza, alcuni modelli iconici del Brand, classici sportivi e lussuosi, scenderanno sul lago ghiacciato: una Maserati 6CM e una Maserati 200 SI faranno esaltare il loro design iconico tra i riflessi della neve.

L’abbreviazione “I.C.E.” è, infatti, un riferimento alle magie invernali e alla superficie del lago innevato sulla quale l’evento ha luogo, ma anche l’acronimo di “International Concours of Elegance” dove le vetture classiche Maserati racconteranno la storia del Tridente.