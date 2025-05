Mauro Repetto ritorna con “DJ Sole”: la nuova hit che promette di fare ballare l’estate

Mauro Repetto è pronto a riconquistare il palcoscenico con “DJ Sole”, la nuova hit estiva che segna il suo grande ritorno nell’intrattenimento. Conosciuto come cofondatore e coautore dei più grandi successi del gruppo anni ’90 883, Repetto dimostra di essere ancora una forza vitale nel panorama musicale italiano.

“DJ Sole”, disponibile in radio e su tutti gli store digitali a partire dal 30 maggio, rappresenta un mix esplosivo di energia e ritmo, perfetto per animare le serate estive. Pubblicato da Nar International e distribuito da ADA / Warner Music Italy, il brano segna un nuovo capitolo nel “sogno italiano” di Repetto, che ha saputo mantenere il filo diretto con il suo pubblico, pronto ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte.

Repetto descrive il brano con queste parole: “L’ispirazione per scrivere questo brano è nata da una frase cantata in ‘New Sensation’ da Michael Hutchence degli INXS, gruppo che ho sempre adorato ‘…and the sun comes, like a God…’: questo sole che arriva come un Dio ma anche come un disc jockey per farci star bene. Io e lei su una spiaggia, aspettando che il sole mixi i sogni e la musica che vorremmo ascoltare. Ecco, con DJ SOLE, vorrei comunicare tutta l’energia che è dentro di me ma anche l’energia assoluta che l’estate infonde, così come la spensieratezza, la voglia di ballare, stare assieme e divertirsi!”.

La canzone farà parte della colonna sonora di un progetto innovativo associato alla nuova stagione della serie TV sugli 883. Il videoclip di “DJ Sole”, che uscirà il 30 maggio, è stato diretto da Stefano Salvati. Questo video musicale, un action movie all’avanguardia, è stato realizzato con tecnologie di nuova generazione, coinvolgendo un team di artisti italiani specializzati in AI e 3D.

Con “DJ Sole”, Mauro Repetto reinterpreta la scena musicale odierna fondendo l’energia rock dei Kiss con lo spirito dance di Donna Summer, offrendo un’esperienza sonora unica. Concludendo, Mauro Repetto afferma: “La musica per me è un’ancora di salvataggio e una necessità. Il rap è stato molto importante per me, ma anche il rock e la musica black, l’R&B, il soul. Quando ero con Max campionavamo le musiche mentre ora suono la chitarra, quindi l’energia rock dei Kiss è stata la prima cosa che ho chiesto al mio produttore artistico”.