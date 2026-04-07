“Maximum Pleasure Guaranteed”: Apple TV presenta il primo teaser del nuovo thriller con Tatiana Maslany e Jake Johnson

Apple TV ha svelato il primo teaser di “Maximum Pleasure Guaranteed”, l’attesissimo thriller dalla comicità dark ideato e prodotto da David J. Rosen. La serie, composta da dieci episodi della durata di mezz’ora ciascuno, debutterà il 20 maggio con i primi due episodi, seguiti da nuove uscite ogni mercoledì fino al 15 luglio.

Protagonista della serie è Tatiana Maslany, vincitrice di un Emmy Award per “Orphan Black” e recentemente apparsa in “The Monkey”, affiancata da Jake Johnson (“New Girl”, “The Dink”). I due interpretano i ruoli principali di un racconto dal tono ironico e inquietante, capace di unire tensione narrativa e humour nero.

La trama segue Paula, interpretata da Maslany, una madre appena divorziata che precipita in una pericolosa spirale fatta di ricatti, omicidi e calcio giovanile. Convinta di aver assistito a un crimine, la donna si ritrova a dover affrontare una doppia battaglia: da una parte la difficile gara per l’affidamento della figlia, dall’altra una crisi d’identità che la spinge a condurre un’indagine personale. Nel corso della sua ricerca, Paula scoprirà una cospirazione più ampia che potrebbe offrirle non solo le risposte che cerca, ma anche un’occasione per ricostruire la sua vita e il suo senso di sé.

Nel cast figurano anche Brandon Flynn (“Tredici”) e Murray Bartlett (“The Last of Us”, “The White Lotus”), insieme a Jessy Hodges (“Barry”), Jon Michael Hill (“Elementary”), Charlie Hall (“The Sex Lives of College Girls”), Kiarra Hamagami Goldberg (“Streghe”, “Invasion”), Nola Wallace (“The Strangers: Chapter 2” e “The Strangers: Chapter 3”) e Dolly De Leon (“Nine Perfect Strangers”, “Triangle of Sadness”).

La serie è prodotta da Apple Studios e Counterpart Studios, scritta e prodotta esecutivamente dal creatore e showrunner David J. Rosen (“Sugar”, “Hunters”). La regia e la produzione esecutiva sono affidate a David Gordon Green (“Nutcrackers”, “Mythic Quest”, “The Righteous Gemstones”). Completano il team produttivo Simon Kinberg e Audrey Chon per Genre Films, nell’ambito del loro accordo di prelazione con Apple TV, e Bard Dorros per Anonymous Content.

“Maximum Pleasure Guaranteed” si inserisce nella linea editoriale di Apple TV, che continua a distinguersi per la qualità e la varietà delle sue produzioni originali. Dal debutto del servizio nel 2019, il catalogo Apple ha conquistato oltre 773 vittorie e 3.366 nomination ai più prestigiosi premi internazionali, grazie a titoli come “The Studio”, “Ted Lasso”, “Scissione”, “Pluribus”, il vincitore dell’Oscar® “CODA” e il successo cinematografico “F1 Il film”.

Con la nuova serie, Apple TV conferma la propria vocazione a sperimentare linguaggi e generi diversi, portando sullo schermo storie intense e complesse, in grado di coniugare intrattenimento e introspezione. “Maximum Pleasure Guaranteed” promette di essere una delle sorprese più intriganti della stagione televisiva, grazie a un cast d’eccezione, una regia di alto profilo e una sceneggiatura che mescola tensione, ironia e una sottile riflessione sulla ricerca di sé.