Mazda: al via la prevendita della Nuova Mazda6e

La Mazda6e, ultima arrivata nella gamma elettrica di Mazda, segna un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile del marchio giapponese. Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Bruxelles, questa berlina combina design raffinato, tecnologia avanzata e prestazioni brillanti, offrendo un’esperienza di guida elettrica senza compromessi.

Mazda offre due varianti per soddisfare le diverse preferenze dei guidatori. La Mazda6e1 monta una batteria da 68,8 kWh con un’autonomia fino a 479 km. La ricarica rapida in corrente continua da 165 kW permette di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti e aggiungere 235 km di autonomia in appena 15 minuti. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV) e garantisce una guida fluida e reattiva.

Per chi desidera ancora più autonomia, la Mazda6e Long Range dispone di una batteria da 80 kWh con un’autonomia massima di 552 km. Il motore elettrico da 180 kW (245 CV) offre comunque prestazioni eccellenti, con una coppia di 320 Nm in entrambe le configurazioni. Grazie alla trazione posteriore e a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, la nuova Mazda6e promette un’esperienza di guida entusiasmante.

Disponibile in due allestimenti, Takumi e Takumi Plus, la Mazda6e offre equipaggiamenti di serie di alto livello. L’allestimento Takumi include cerchi in lega aerodinamici da 19”, fari Full LED con firma luminosa, un tetto panoramico in cristallo schermato e termo riflettente, oltre a uno spoiler posteriore automatico. All’interno, i rivestimenti in pelle ecologica sono disponibili nei colori beige caldo o nero, abbinati a sedili anteriori riscaldabili e ventilati con regolazioni elettriche. L’illuminazione interna a LED è completamente personalizzabile con 64 colorazioni diverse, creando un ambiente elegante e confortevole.

L’allestimento Takumi Plus eleva ulteriormente il livello di lusso con rivestimenti in pelle nappa color sabbia con inserti in pelle scamosciata, oltre a una tendina parasole ad azionamento elettrico integrata nel tetto.

L’abitacolo della Mazda6e è progettato per offrire un’interazione intuitiva con il conducente. L’infotainment avanzato comprende un Head-Up Display di grandi dimensioni, un cruscotto digitale personalizzabile da 10,2”, un display centrale da 14,6” e un impianto audio Sony® con 14 altoparlanti, inclusi due integrati nei poggiatesta del guidatore. È presente un assistente vocale e la possibilità di utilizzare comandi gestuali per una gestione più intuitiva delle funzionalità dell’auto.

Per quanto riguarda la sicurezza, la Mazda6e integra una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Tra le innovazioni più interessanti spicca un sensore con telecamera per il monitoraggio dei sedili posteriori, progettato per evitare di dimenticare accidentalmente bambini o oggetti nell’auto. Inoltre, i servizi connessi permettono il controllo remoto tramite la Mazda App, inclusa una chiave Bluetooth condivisibile con più utenti.

La nuova Mazda6e è già preordinabile presso i concessionari ufficiali Mazda, con prezzi a partire da 43.850 euro per la versione Takumi con batteria da 68,8 kWh, fino ai 47.100 euro per la versione Long Range Takumi Plus con batteria da 80 kWh.