Mazda porta ad Aielli un murale di Kotè: memoria di Hiroshima e messaggio di pace

Nel cuore di Aielli, in Abruzzo, una nuova opera d'arte celebra la pace e la speranza grazie alla collaborazione tra Mazda Italia e l'artista Antonio Cotecchia, conosciuto come Kotè. Il murale, realizzato presso Borgo Universo, trae ispirazione dalla storia di Sadako Sasaki, la bambina sopravvissuta al bombardamento atomico di Hiroshima diventata simbolo internazionale di resilienza.



Il legame profondo tra Mazda e Hiroshima si riflette in questo progetto, che trasforma la memoria storica in una riflessione attuale sulla responsabilità personale e sul valore delle persone. Fondata nel 1920 come Toyo Cork Kogyo, Mazda ha vissuto i drammatici momenti successivi alla tragedia del 6 agosto 1945, offrendo assistenza e spazi alla comunità di Hiroshima per i soccorsi e la ricostruzione.



Le testimonianze raccolte dalla National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims restituiscono un quadro toccante della solidarietà vissuta allora. Mieko Sakamoto, sedicenne al tornio nello stabilimento, racconta di donne gravemente ustionate che continuavano a chiamare le proprie madri. Tomiko Kuwata, anche lei sedicenne, aiutò una donna ferita accudendo la sua bambina tra mille difficoltà. Toshie Nishikawa, all'epoca diciassettenne, ricorda come i soccorsi proseguirono quando gli spazi interni finirono e molte persone vennero sistemate all'aperto con poche risorse.



A pochi mesi dal bombardamento, Mazda riuscì a riprendere la produzione dei camion a tre ruote, strumenti fondamentali per la ricostruzione della città, dimostrando una cultura dell'innovazione e della resilienza che avrebbe guidato il marchio anche negli anni successivi. Dal primo Mazda-Go agli sviluppi sul motore rotativo negli anni Sessanta, Mazda ha continuato ad abbinare artigianalità e progresso tecnologico in ogni fase della sua storia.



Il murale di Kotè ad Aielli si inserisce all'interno di questo percorso, proponendo una potente immagine: il volto di Sadako si compone attraverso geometrie e colori che evocano l'origami, simbolo di speranza nella tradizione giapponese. L'opera fonde il ritratto umano con il volo di una gru, diventando non solo memoria di una tragedia, ma spinta verso il futuro e la responsabilità sociale.



Per Kotè, la pace non è soltanto un principio astratto, ma una responsabilità che si costruisce attraverso i gesti quotidiani e la capacità di considerare ogni vita importante. La sua opera invita a riflettere su come la memoria possa trasformarsi in consapevolezza e su cosa siamo disposti a fare, oggi, per qualcuno che non conosciamo.



La scelta di Borgo Universo risponde alla volontà di affidare il messaggio artistico di Mazda allo spazio pubblico, in una comunità dove l'arte urbana è già parte integrante del tessuto sociale. Il progetto, sostenuto dalla visione del sindaco Enzo Di Natale, consente a residenti e visitatori di incontrare una storia universale attraverso il linguaggio contemporaneo.



In questa iniziativa si intrecciano valori di solidarietà, memoria e creatività. Dalla Hiroshima della ricostruzione al design innovativo delle vetture di oggi, Mazda porta avanti una eredità fatta di attenzione alle persone e alla qualità della vita. Per Mazda, il progresso trova il suo vero significato quando mette la persona al centro, sostenendo la costruzione di un futuro più umano e giusto.