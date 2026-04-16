Melanie Martinez torna in Italia: unica data a Milano per il tour HADES: THE SACRIFICE

Melanie Martinez, la cantautrice, regista e artista multi-platino dal talento poliedrico, annuncia il suo attesissimo ritorno live in Italia con una data unica del tour mondiale HADES: THE SACRIFICE. L'appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre 2026 all'Unipol Forum di Milano, segnando il rientro sui palchi italiani dopo il successo delle precedenti tournée e la pubblicazione del suo quarto album in studio, HADES, uscito il 27 marzo 2026.



I biglietti saranno disponibili in anteprima per i titolari Mastercard dalle ore 09:00 di mercoledì 22 aprile. Seguiranno la presale My Live Nation, giovedì 23 aprile dalle 10:00 e, infine, la vendita generale da venerdì 24 aprile alle ore 12:00 tramite i principali circuiti ticketing.



Il tour, che porterà Martinez tra Nord America, Messico, Regno Unito ed Europa, si preannuncia un'esperienza immersiva e cinematografica. L'artista stessa ha raccontato: Durante la fase di scrittura di HADES, ho subito capito che anche il tour sarebbe dovuto essere un'esperienza immersiva e cinematografica. L'idea di inventare un nuovo personaggio e immaginare come si potrebbe muovere in questo universo, è qualcosa che mi entusiasma moltissimo. Sarà un tour molto diverso da quelli passati, con un maggiore uso di elementi scenici, effetti illusionistici e giochi con la videocamera. Stiamo curando ogni dettaglio affinché ogni brano abbia il suo spazio. Spero che riesca ad unire le persone, nonostante i tempi strani e un po' distopici che stiamo vivendo.



L'album HADES ha già conquistato pubblico e critica: debutto alla terza posizione della Billboard 200, primo nelle Billboard Top Alternative Albums e Rock & Alternative, e recensioni entusiastiche da parte di Rolling Stone e Variety. Un viaggio in 18 tracce che indaga le inquietudini della contemporaneità e che, nelle parole di Martinez, è uno specchio incrinato: sotto la rabbia, è un rifiuto dell'indifferenza. È un invito a sentire davvero, a guardare con lucidità e a chiederci se sia ancora possibile creare qualcosa di bello dal caos che ci circonda.



I singoli POSSESSION, DISNEY PRINCESS e UNCANNY VALLEY sono già diventati successi globali, con milioni di stream e ascolti. In particolare, POSSESSION ha registrato 2,7 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore e ha superato rapidamente i 33 milioni di ascolti, mentre DISNEY PRINCESS continua la sua rapida ascesa a quota 13 milioni di stream.



Con oltre 30 miliardi di stream globali, 5,66 miliardi di visualizzazioni ufficiali su YouTube e più di 62 milioni di follower complessivi, Melanie Martinez si è imposta come uno dei nomi più originali e riconoscibili del pop alternativo internazionale. Dal debutto con l'album Cry Baby, divenuto doppio platino e trampolino di lancio di hit come Dollhouse, Pity Party e Play Date, fino ai successivi K-12 e PORTALS, ogni suo lavoro ha superato le aspettative di pubblico e critica.



L'artista newyorkese di origini latino-americane non solo domina le classifiche discografiche ma si distingue per la costante sperimentazione artistica, anche grazie a progetti collaterali come cortometraggi, profumi e prodotti lifestyle. Il 2024 l'ha vista impegnata nel suo primo tour da headliner nelle arene mondiali, con sold out in venue iconiche come la O2 Arena di Londra e due serate consecutive al Madison Square Garden di New York, oltre alla partecipazione come headliner in festival di rilievo internazionale.



Il ritorno di Melanie Martinez in Italia rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e spettacolo. L'Unipol Forum di Milano sarà teatro di un live unico, pensato per trasportare il pubblico nel visionario universo dell'artista, fatto di creatività senza limiti, performance immersive e messaggi profondi sulla società contemporanea.