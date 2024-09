Mercedes-Benz Italia al Salone Nautico di Genova: due anteprime tra innovazione e tradizione

Anche quest’anno, Mercedes-Benz Italia rinnova la sua presenza al Salone Nautico di Genova, uno degli eventi più importanti della nautica a livello internazionale, che si terrà dal 19 al 24 settembre. In questa occasione, il marchio della stella a tre punte presenterà due anteprime italiane: il concept car Mercedes-AMG PureSpeed e la Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, la prima Classe G completamente elettrica.

Concept Mercedes-AMG PureSpeed

Il concept Mercedes-AMG PureSpeed è una vettura a due posti dal design radicale e senza compromessi. Priva di tetto e parabrezza, questa auto rappresenta un’anticipazione del primo modello della serie “hyper limited” Mercedes-Benz Mythos, e sarà prodotta in soli 250 esemplari. Destinata ai fan e collezionisti più fedeli del marchio, la PureSpeed celebra la tradizione delle vetture da corsa di Mercedes-Benz, fondendo un design ispirato alle auto leggendarie del passato con materiali e tecnologie d’avanguardia.

Il design della PureSpeed è fortemente influenzato dalla hypercar Mercedes-AMG ONE, con dettagli in fibra di carbonio a vista e un frontale aggressivo ispirato alla “shark nose”. Elementi distintivi come il sistema HALO, ereditato dalla Formula 1 per la protezione del pilota, e la verniciatura che richiama le vittorie storiche del marchio, rendono questa vettura un’icona di stile e performance.

Mercedes-Benz G 580 con Tecnologia EQ

Accanto alla PureSpeed, Mercedes-Benz presenta la nuova G 580 con tecnologia EQ, la prima variante completamente elettrica della leggendaria Classe G. Questa nuova versione mantiene l’inconfondibile silhouette e gli elementi iconici del modello originale, ma introduce una propulsione innovativa con una batteria agli ioni di litio da 116 kWh che offre un’autonomia fino a 473 chilometri secondo il ciclo WLTP.

La G 580 con tecnologia EQ è progettata per coniugare tradizione e progresso, mantenendo il robusto telaio portante e la capacità off-road della Classe G originale, ma integrando un avanzato sistema di motori elettrici che garantiscono una potenza complessiva di 432 kW. Funzioni innovative come il G-TURN, che permette al veicolo di girare quasi sul posto, e il G-STEERING, che riduce il raggio di sterzata in fuoristrada, assicurano prestazioni eccellenti su ogni terreno.

Con queste due anteprime, Mercedes-Benz dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare rimanendo fedele alla sua storia, proponendo soluzioni all’avanguardia che rispondono alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità e la performance.