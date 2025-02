Mercedes-Benz: otto modelli pronti per i neopatentati

Chi ottiene la patente per la prima volta può finalmente mettersi al volante di una Mercedes-Benz senza compromessi su stile, efficienza e tecnologia. La gamma della Stella accoglie i neopatentati con un’ampia selezione di modelli: Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, disponibili nelle versioni 180 benzina e 180 Diesel, rispettivamente da 85 e 100 CV, perfettamente in linea con i limiti di legge per i neopatentati.

Ma l’opportunità non si ferma ai soli motori tradizionali. Anche il mondo dell’elettrico entra in scena, con due modelli di successo della gamma full electric di Mercedes-Benz: EQA 250+ e EQB 250+, che grazie alla batteria da 70,5 kWh offrono un’autonomia superiore ai 500 km secondo il ciclo WLTP.

La proposta a motore termico di Mercedes-Benz per i neopatentati non si limita alla potenza adeguata, ma punta su efficienza e sostenibilità. I propulsori benzina sono ora tutti ibridizzati grazie a un sistema elettrico ausiliario a 48 volt, che aggiunge 10 kW di supporto alla fase di avvio e recupera energia durante la frenata per migliorare consumi e prestazioni. Per chi preferisce il Diesel, la versione 180 d offre un’eccezionale efficienza con consumi fino a 20 km/l e un’autonomia che può superare gli 800 km con un solo pieno, a seconda del modello scelto.

Guidare un’auto per la prima volta è un’esperienza entusiasmante, ma anche una responsabilità. Mercedes-Benz si impegna a garantire ai neopatentati la massima sicurezza, come sottolinea Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia: “Al di là dei parametri legati a peso e potenza, che consentono oggi ai neopatentati la possibilità di guidare un’ampia scelta dei nostri modelli d’ingresso, è importante garantire ad un giovane, che per la prima volta si mette al volante di un’auto, i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. Tutte le nostre auto, senza distinzione di segmento, beneficiano, di serie, di un completo pacchetto di assistenza alla guida, che rappresenta un forte contributo nell’accrescere la sicurezza, soprattutto di chi è meno esperto.”

Tra i sistemi di sicurezza disponibili figurano assistenti alla frenata d’emergenza, controllo dell’angolo cieco e tecnologie avanzate per la stabilità e la gestione della velocità, che aiutano a rendere la guida più intuitiva e sicura.

La gamma di Mercedes-Benz per neopatentati non rinuncia alla varietà: dalle hatchback alle Shooting Brake, passando per SUV, berline coupé e Sport Tourer, con ben sette diversi allestimenti per adattarsi a ogni gusto e necessità. I modelli sono disponibili presso le concessionarie Mercedes-Benz, nello Store online ufficiale e nella selezione Mercedes-Benz Certified, per chi cerca un usato garantito dalla casa madre.

Con questa nuova apertura ai neopatentati, Mercedes-Benz non solo amplia il proprio pubblico, ma ribadisce il suo impegno nel combinare prestazioni, innovazione e sicurezza, offrendo anche ai più giovani l’esperienza di guida firmata dalla Stella.