METAL EDEN: l’esperienza passa al livello successivo con la nuova New Game Plus

METAL EDEN, l’ultimo gioco degli acclamati sviluppatori di Reikon Games, creatori di RUINER, lancia una nuova e avvincente modalità: New Game Plus. I giocatori che hanno già sperimentato il viaggio iniziale attraverso questo elettrizzante universo fantascientifico avranno ora l’opportunità di esplorare nuovamente il gioco con una difficoltà aumentata. Con l’introduzione della modalità New Game Plus, METAL EDEN promette di offrire una sfida ancora più intensa per coloro che sono pronti a spingersi oltre i propri limiti.

Il gioco, disponibile con uno sconto del 40% su Steam e PlayStation per un periodo limitato, ha già guadagnato ottime recensioni per il suo design dei combattimenti e per l’atmosfera immersiva del suo mondo di gioco. Questa è un’occasione imperdibile per immergersi in un’esperienza FPS di prim’ordine, celebrata con un video trailer di accoglienza che mette in luce il successo e la crescente reputazione di METAL EDEN.

Il cuore della modalità New Game Plus è un livello di sfida mai visto prima. Non solo i nemici potranno vantare un’armatura scalata su un livello superiore alla difficoltà Brutale, ma le missioni sono state rielaborate per includere nemici con statistiche ribilanciate e oggetti raccolti distribuiti strategicamente. La progressione è stata semplificata, eliminando tutorial ed elementi narrativi per concentrarsi esclusivamente sul gameplay. Ogni missione, quindi, offrirà eventi unici, rendendo ogni battaglia un’esperienza nuova.

METAL EDEN consente ai giocatori di entrare in un mondo dove la coscienza umana ha trasceso il corpo fisico per alloggiare nei robot, offrendo un’affascinante esplorazione della vita cibernetica.Con otto missioni uniche, il gioco invita i giocatori ad abbracciare la guerra cibernetica, controllare potenti unità iper-tecnologiche e scoprire i misteri di un paradiso perduto.