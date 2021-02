MICHELIN: arrivano i nuovi pneumatici AM2 Competition Line

Michelin lancia due nuovi pneumatici dedicati alle MTB All Mountain: il modello MICHELIN FORCE AM2 e il modello MICHELIN WILD AM2, sono progettati per soddisfare le aspettative dei mountain biker alla ricerca di pneumatici ad alte prestazioni per la loro MTB All Mountain.

Questi due pneumatici forniscono robustezza, rigidità e grip per essere in linea con le prestazioni dalle moderne bici AM: più velocità, più assorbimento degli urti, più grip. Entrambi i modelli saranno disponibili per cerchi da 27,5 e 29 pollici e nelle larghezze da 2,40 e 2,60 pollici, che sono le misure di pneumatici più diffuse per le moderne bici AM.

Il MICHELIN Force AM2 è un pneumatico concepito per utilizzo su terreni compatti e misti che si affrontano anche a velocità elevate. Il battistrada ha una scultura direzionale progettata per un’eccellente efficienza di rotolamento, capace di fornire anche alti livelli di aderenza sia in frenata sia in fase di curva.

La scultura è caratterizzata da tasselli centrali allungati per ridurre la resistenza al rotolamento e per diminuire la penetrazione nel terreno. I numerosi spigoli del tassello sono studiati per ottimizzare la frenata e la trazione. I tasselli sulle spalle derivano dal pneumatico MICHELIN DH22 ed offrono aderenza e stabilità in curva oltre ad un comportamento progressivo e prevedibile. Il disegno del battistrada è stato ottimizzato nel rapporto pieni e vuoti tra i tasselli, per avere un elevata scorrevolezza sui tracciati sterrati.

Il pneumatico MICHELIN Wild AM2 è stato progettato per terreni misti e morbidi, dove il disegno del battistrada più aggressivo offre un elevato livello di aderenza. I tasselli centrali si ispirano a quelli del DH34, offrendo la massima penetrazione al suolo in fase di frenata per favorire la stabilità e il trasferimento delle forze frenanti specialmente sui terreni morbidi. I tasselli sulle spalle derivano anche loro da quelli utilizzati sul DH22 ma si differenziano da quelli del FORCE AM2 perché forniscono un maggior livello di grip in fase di curva, inclinati, su terreni misti e morbidi. Il disegno specifico dei tasselli sulle spalle conferisce stabilità ed un comportamento progressivo su questo tipo di terreni.

Le mescole e la struttura di entrambi i pneumatici sono stati testati nelle migliori gare di enduro e sono progettati per offrire un equilibrio ottimale tra grip, efficienza di rotolamento, durata, peso e resistenza ai danneggiamenti. La doppia mescola legata alla tecnologia GUM-X presenta una zona centrale più dura per un’efficienza di rotolamento e una durata ottimali, che si combina con una mescola morbida sui tasselli delle spalle per favorire l’aderenza in curva. La struttura integra al suo interno anche la tecnologia Gravity Shield che utilizza fibre ad alta densità, che si estendono da tallone a tallone, per una maggiore resistenza agli urti ai tagli e alle forature dei fianchi.

I due nuovi pneumatici della gamma Competition Line saranno commercializzati da aprile 2021.