Microlino e My Style Bags insieme per una limited edition alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week nasce la collaborazione tra Microlino e My Style Bags: una serie limitata che coniuga eleganza, mobilità elettrica e artigianalità.

Una microcar elettrica e una collezione di borse artigianali. A prima vista sembrano due prodotti senza troppi punti di contatto, ma Microlino e My Style Bags hanno costruito proprio sulle assonanze tra i due universi una collaborazione che debutta alla Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile.

Il frutto del sodalizio è la Serie Limitata Microlino My Style Bags, sviluppata sulla base del modello Microlino 90 nella colorazione London Green. Un'edizione speciale che combina l'estetica compatta e funzionale della microcar svizzera, prodotta in Italia, con la cura sartoriale del brand milanese specializzato in borse e accessori personalizzati. My Style Bags, fondata nei primi anni Duemiladieci, è un marchio indipendente che ha costruito la propria identità su una proposta contemporanea e una forte presenza digitale, con una distribuzione prevalentemente europea.

L'elemento distintivo della serie limitata è la personalizzazione attraverso le iniziali del cliente, che compaiono sia sulla carrozzeria della microcar sia sulle borse coordinate, creando un'armonia di colori e materiali tra veicolo e accessori. Un approccio che trasforma il concetto di mobilità elettrica in un'esperienza identitaria, in cui l'auto e gli oggetti quotidiani parlano lo stesso linguaggio estetico.

Durante la settimana del design, la microcar attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Milano, partendo dallo store di via V. Monti con tappa alla Torre Branca, dove è prevista una visita in esclusiva, per poi proseguire verso lo store di via Procaccini 29 presso Soccol Cars&Boats, flagship milanese di Microlino.

La novità più significativa sul fronte commerciale è la possibilità di prenotare la Microlino My Style Bags e di richiedere un test drive della microcar direttamente dalle boutique My Style Bags in Italia. Un modello di distribuzione ibrido che apre uno scenario nuovo: un brand di accessori di moda che diventa punto di contatto anche per un veicolo elettrico.

La collaborazione non si esaurisce con la Design Week. Dal 7 al 10 maggio i due marchi saranno presenti a Orticola Milano, dove My Style Bags avrà uno stand dedicato. Dal 20 al 26 luglio il progetto si sposta a Portofino nell'ambito del CLIP - Concorso Lirico Internazionale di Portofino, una delle competizioni liriche più prestigiose a livello mondiale, nata nel 2015 come punto di riferimento per i giovani talenti dell'opera.

Nel corso dell'estate, da metà giugno a metà settembre, Microlino e My Style Bags saranno inoltre presenti a Forte dei Marmi, presso i Bagni Santa Maria, consolidando la presenza in uno dei luoghi simbolo della villeggiatura italiana. A completare il calendario, la partecipazione al Trofeo Bellora, storico torneo di tennis a inviti.

Un progetto che celebra il Made in Italy attraverso linguaggi trasversali, dall'arte alla musica, dal design allo sport, e che racconta una visione della mobilità urbana più consapevole e sostenibile senza rinunciare allo stile. Due mondi distanti sulla carta ma accomunati, come spiegano le aziende, dallo spirito di famiglia e dalla dedizione alla qualità artigianale.